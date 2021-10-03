شهد موسم «دراما 2021» انتعاشة قوية للمسلسلات الخليجية مع عرض عشرات الأعمال المتميزة على الشاشات والمنصات الإلكترونية التي رسخت نفسها منافسا أساسيا للشاشات التقليدية.

اليوم تكشف جائزة «شعلة الأنباء» للدراما عن ترشيحات الدورة الرابعة، وذلك بعد إضافة فئة جديدة لهذا العام، وهي «أفضل أزياء»، لتستمر «الشعلة» في التميز والتطور والتحديث المستمر، ولتبقى إحدى أبرز التظاهرات الفنية الخليجية الهادفة الى تكريم المستحقين والمتميزين استنادا إلى معايير الحيادية والموضوعية.

14 عملا استطاعت دخول ترشيحات «شعلة الأنباء» في دورتها الرابعة، حيث حل في الصدارة مسلسل «الروح والريّة» بتسعة ترشيحات، تلاه «الناموس»، و «أنا أحبك بعد» بسبعة ترشيحات لكل منهما، ثم «دفعة بيروت» بستة، تلاه «سما عالية» بخمسة ترشيحات، ثم مسلسل «أمنيزيا» بأربعة ترشيحات.

وتساوت مسلسلات «نبض مؤقت» و«مارغريت» و«أمينة حاف» بثلاثة ترشيحات، ثم مسلسل «الوصية الغائبة» بترشيحين، كما تساوت مسلسلات «بيت الذل» و«مطر صيف» و«غريب» و«كان يا ما كان» بترشيح واحد.

ورغم تميز مسلسل «سما عالية» في السباق الدرامي لهذا العام، إلا ان الثلث الأخير منه شهد تراجعا ملحوظا أثّر على الرؤية العامة للمسلسل، فغاب بالتالي عن ترشيحات «أفضل مسلسل» مع استمرار منافسته في 5 فئات: أفضل ممثلة في دور أول، أفضل كاتب، أفضل ممثل في دور أول، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل ممثلة بدور ثان. وعلى غرار الدورة الأولى التي تم فيها الاكتفاء بأربعة ترشيحات لفئة «أفضل ممثلة في دور أول» وحجب الترشيح الخامس، شهدت الدورة الرابعة كذلك حجب الترشيح الخامس.

وبصدور الترشيحات اليوم ستبدأ مهمة اختيار الأفضل من قبل 50 أكاديميا اختارتهم «الأنباء» من مختلف الاختصاصات من مخرجين وكُتّاب وإعلاميين ليصوتوا للأفضل في الفئات الـ 11 التي تضمنتها الجائزة، وهي: أفضل مسلسل، أفضل إخراج، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، أفضل مقدمة، أفضل إنتاج، وأفضل أزياء.

أفضل مسلسل





الترشيحات حسب الترتيب الأبجدي

آليـــة عمــل «الشُعلة»

الفكرة الأساسية لجائزة «الأنباء» أنها لا تنطلق من شهرة أو شعبية سابقة للفائزين، بل تنحصر في التقييم الفني البحت لعمل محدد، وتعرض قوائم الترشيحات حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المرشحين في كل فئة. ويضمن تنوع النقاد والمتخصصين المشاركين في التصويت على الترشيحات التي تتقدم بها إدارة تحرير «الأنباء» سنويا، الوصول إلى نتيجة منصفة تأخذ كل وجهات النظر بالاعتبار.

وككل تجربة، نطمح للتطور سنويا وجعل هذه الجائزة حدثا رئيسيا على الخارطة الثقافية في الكويت والخليج والعالم العربي عموما.

«أفضل أزياء» .. فئة جديدة

تنضم لشعلة «الأنباء» هذا العام لتستمر في التميز والتطور والتحديث المتواصل.