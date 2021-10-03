إبراز لدور الكويت الثقافي والحضاري والاقتصادي والإنساني و«حجر إيكاروس» الشاهد على حضارة هيلينية يأسر الأنظار

255 جهة كويتية تشارك في المعرض تباعاً على مدى 6 أشهر



دبي ـ محمد بسام الحسيني



أضفت الكويت لمساتها الأصيلة على موزاييك «دبي إكسبو 2020»، حيث بدا جناحها لدى افتتاحه وإشعاعه جوهرة حقيقية إلى جانب المعالم الرائعة الممتدة على مساحة الحدث العالمي الأضخم بمشاركة 192 دولة من حول العالم.



تحدى الجمهور الرطوبة المرتفعة نسبيا يوم الجمعة، وما ان صدحت الأنغام الكويتية التراثية ورفرف علم البلاد حتى اكتظت على الفور الساحة الأمامية للجناح بحشود الحاضرين الذين انضموا إلى اللوحة الاحتفالية بشكل عفوي.



علا التصفيق الحار، وتوجه ممثل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ترافقه وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي، إلى قلب الساحة لضغط إشارة الانطلاق محاطين بالإعلاميين المحليين والدوليين.



لحظات وأضيئت شاشات عملاقة على واجهة الجناح لتروي بالصورة والصوت قصة بلد الإنسانية منذ النشأة إلى الحاضر المطل على آفاق المستقبل الواعد.



شكّل افتتاح الجناح الكويتي بعفوية وتلقائية حدثا مثيرا بقدر ما جاء ممتعا وجامعا بين الأناقة والسلاسة في آن.



ما يربط الكويت بالإمارات قصة أخوة متجذرة حافلة بالشواهد والمواقف على مر العقود، وعندما تستضيف الإمارات المشرقة حدثاً بهذا الحجم العالمي، لا بد للكويت أن تسجل حضورها وتقدم ما يليق بمكانتها وبمستوى الحدث.. وهذا ما كان.



بدأت الفعاليات بلوحة غنائية تراثية ـ عصرية صممها ونفذها وأداها فريق من نخبة المخرجين والفنانين الكويتيين الشباب.



«يا للروعة.. أود أن أشارك معهم».. قالت سيدة أجنبية تقف بجانبي لزوجها!



شُرِّعت أبواب الجناح المطل على قبة الوصل الخلابة في وسط المعرض، ودخلت الجماهير القادمة من الإمارات والكويت والعالم للتجول في أرجائه والاطلاع على كل ركن من الأركان الممتدة على مساحة 5.5 آلاف متر مربع وارتفاع 24 مترا، مستوحاة من معالم ومآثر الكويت كأبراج المياه العذبة مع ما ترمز إليه الحياة من معاني الخير والنقاء والحياة والصحة.



في الداخل، تمتزج المتعة البصرية بأشعة اللون الأزرق المنعش الذي يدغدغ الأعين وبالمؤثرات المختلفة من سمعية وحسية.. إنك فعلا في كويت مصغرة!



يقدم الجناح بانوراما متكاملة عن الكويت تتمحور حول «رؤية 2035» الطموحة، يمهد لها ممر مستوحى من جسر جابر ليقودك إلى الأقسام الأخرى التي تبرز المشاريع النفطية ودورها المركزي في نهضة الكويت الحديثة، ويتوّجها قسم خاص بالعطاء الإنساني المشهود للبلاد في العالم، متضمنا صورا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، حيث يستكمل سموهما المسيرة المباركة التي أرسى دعائمها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، كقائد إنساني، مع صورة عملاقة لسموه خلال التكريم التاريخي الذي قدمه له باسم الأمم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.



صور القادة تقابلها شاشات تعرض مهام الكويت الخيرية المنتشرة في أرجاء الأرض لتبلسم معاناة الفقراء وتداوي جروح وحروق المرضى والمصابين من مختلف القارات والجنسيات والأعراق والإثنيات دون تفرقة أو تمييز، ملامسة جوهر الإنسانية الحقة.



في الجناح، أيضا وأيضا، التفاتة خاصة لدور الكويت الفني والثقافي تتمثل في الأوبريتات التاريخيـــة والإصدارات التي اشتهرت بها الكويت، وأبرز الأعمال الدرامية والفنية والثقافية التي شكلت على الدوام «قوة ناعمة» عززت محبة البلاد في قلوب شعوب المنطقة عبر إبداعات كوكبة لا تُنسى من عمالقة الفن الخليجي الذين يشكل مسيرتهم اليوم شباب الكويت بزخم وحيوية.



يغوص الزائر للجناح في ثنايا تاريخ الكويت الضارب في عمق التاريخ عبر قسم آخر يحتوي على قطع أثرية قيّمة من مقتنيات المتحف الوطني يتوّجها «حجر إيكاروس» الأثير والشاهد على حضارة هيلينية سطعت يوما قبل أكثر من ألفي سنة في جزيرة فيلكا الطبيعية الرائعة في بحر الكويت.



وللآلات الموسيقية والأواني التراثية الكويتية حصة مهمة في الجناح، إذ يتسنى للزوار أن يختبروا تجربة فريدة مع عراقة الفن الكويتي وإيقاعاته وأسلوب الحياة المتوارث.



وتُختتم الجولة التي لا تتمنى أن تنتهي على مسرح غنائي وفني تمتزج فيه أغان حيّة بكل معنى الكلمة شكلت علامات فارقة في تاريخ الفن الكويتي الأصيل.



يتعانق البحر مع الصحراء في الجناح كما يحتضنان بعضهما بعضا على مر الأزمان في الطبيعة التي تشكل «وطن النهار» الذي أثرى الإنسانية بإبداعات أبنائه وتآخيهم ووحدة مجتمعهم وأسلوب عيشهم وعطاءاتهم التي لا تنقطع.



قال الوزير عبدالرحمن المطيري على هامش الافتتاح في تصريح لـ «كونا» ان مشاركة الكويت في المعرض تعد منصة لتعزيز دورها الإقليمي وجذب الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن اختيار شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» يأتي لتبيان جهود الكويت في تحقيق الاستدامة والتنمية التي سيظهرها الجناح على مدى ستة أشهر.



وأكد الوزير على مشاركة أكبر عدد من الجهات الكويتية والخاصة في المجتمع المدني، حيث سيبلغ عددها نحو 255 جهة.



وأخيرا وليس آخرا، العناية بالتفاصيل أساس التناغم والتناسق والتناظر، وثلاثتها عوامل تتآخى وتتجاور في هذا الجناح- التحفة الذي أبصر النور ثمرة لجهود فريق عمل مجتهد بشكل جلي يقدم صورة جميلة عن الكويت ويشكل دعوة وسببا إضافيا لزيارة «إكسبو دبي 2020» لاختبار تجربة مدهشة تشهدها المنطقة لأول مرة وتستحق أن تُعاش بكل تفاصيلها!





من أجواء المعرض وافتتاح الجناح الكويتي وجولة ممثل رئيس الوزراء



٭ نقل الوزير عبدالرحمن المطيري، في تصريح لـ«كونا»، تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لجميع العاملين في الجناح الكويتي، مشيدا بجهودهم المميزة في تجهيزه ضمن موقع «الاستدامة» في معرض «إكسبو دبي 2020» وإظهاره بهذه الصورة اللائقة.



٭ أكد وزير الإعلام ان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير «تعد مبعث فخر واعتزاز كبيرين للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي»، مشيدا بالجهود المخلصة للأشقاء في الإمارات بتنظيم هذا الحدث التاريخي والتي استمرت لعدة أعوام للإعداد ولإنجاح المناسبة التي تثبت أن الشباب العربي قادر على تحويل التحديات إلى فرص وقصص ونجاح.



٭ قدم الوزير المطيري وافر الشكر وعظيم الثناء لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال والتنظيم الاحترافي، متمنيا لهم المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة رئيس الدولة سمو الشيخ خليفــة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صــاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكل حكـــام الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيــــان ولي عهد أبوظبي ونـــائب القائد الأعلى للقوات المسلحـــــة وأصحاب السمو والشيوخ أعضاء المجلــــس الأعلى لاتحاد حكام الإمــــارات.



٭ حضر حفل افتتاح الجناح رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.



٭ كان في استقبال وفد ممثل سمو رئيس الوزراء وفي وداعه خلال زيارته لافتتاح الجناح سفير دولة الكويت لدى الإمارات صلاح البعيجان والمفوض العام لدولة الكويت في معرض «إكسبو دبي 2020» والقنصل العام الكويتي في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي وعدد من قيادات وزارة الإعلام ومنظمي الجناح.



٭ بعد الافتتاح، زار وزير الإعلام جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة وجناح مجلس التعاون الخليجي في المعرض.



٭ حضر افتتاح الجناح الكويتي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الكويت د.مطر حامد النيادي وحرمه.



٭ يلمس الزوار الالتزام التام للجهات المنظمة في الإمارات ـ من المطار حتى أجنحة المعرض مرورا ببوابات الدخول ـ بالإجراءات الصحية الخاصة بالاحتياطات من فيروس كورونا، ويشكل الحدث خطوة مهمة تؤكد قدرة العالم على استعادة الحياة الطبيعية.



٭ قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د.عبدالعزيز السويط، المشارك ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس الوزراء: يسعدنا ويشرفنا حضور افتتاح الجناح، ولا شك في ان هذا الحدث هو من أكبر الأحداث الثقافية والحضارية، ونحن فخورون بأن دولتنا أثبتت تميزها بجهاتها المتنوعة والرائعة ومنها وزارتا الإعلام والتربية والمجلس الوطني للثقافة وغيرها.



وتابع: ان مشاركة هذا العدد الكبير من الدول في «إكسبو دبي 2020» فرصة مهمة لتبادل الخبرات وإعداد التصورات المستقبلية، متوجها بالشكر الجزيل لوزير الإعلام على إتاحة فرصة المشاركة.



٭ حرص منظمو الجناح الكويتي على توفير كل المستلزمات لتنقل ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة داخله بيسر وسهولة.٭ ترتكز أهمية هذا النوع من المعارض الدولية على قدرتها على تغيير العالم، إذ عادة ما يتخللها عرض لأبرز الاختراعات الحديثة التي تطور أساليب الحياة الإنسانية، ففي «إكسبو دبي 2020» ستستعرض قطارات المستقبل فائقة السرعة التي يمكنها ان تشكل بديلا فعالا للنقل سينافس الطيران التقليدي، كما يتخللها تشييد معالم تاريخية مثل «قبة الوصل» المصنوعة من الفولاذ المستدام، والمتوقع ان تكون معلما رئيسيا من معالم دبي والإمارات تماما كما تحول «برج إيفل» إلى معلم رئيسي في فرنسا بعدما ميز معرض 1889 في باريس، وكذلك «برج سبيس نيدل» في سياتل بعد تشييده للمعرض العالمي عام 1963، ونصب «أتوميوم» الشهير في بروكسل.



٭ ينظم المعرض مكتب المعارض الدولية ومقره باريس ويقام كل 5 سنوات.



٭ يختار كل معرض شعارا له، واختارت دبي شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، وسبق «إكسبو دبي 2020» الذي يتوقع أن يجذب نحو 25 مليون زائر معرض «ميلان 2015» في إيطاليا والذي حمل عنوان «إطعام الكوكب.. طاقة إلى الأبد» و«شنغهاي 2010» في الصين تحت شعار «مدينة أفضل حياة أفضل»، أما أول نسخة فأقيمت في «كريستال بالاس» بلندن عام 1851.



٭ مع دخول اسم دبي على القائمة الذهبية للمدن المنظمة، تكتسب إقامة المعرض بعدا إضافيا كون دبي أول مدينة عربية وشرق أوسطية تحظى بهذه الثقة الدولية المرموقة.



٭ بموازاة الأهمية الاقتصادية الكبيرة، يشكل المعرض فرصة مثالية للترفيه والاستمتاع كتجربة سياحية غير مسبوقة، إذ يتيح للزوار إلى جانب الأنشطة السياحية التقليدية كالمطاعم المتنوعة والحفلات وسائل ترفيه خاصة مثل الاستمتاع بالتكنولوجيا وخدمات الروبوتات وفن العمارة في قبة الوصل، حيث توجد شاشة عرض بنطاق 360 درجة، بدورها تشكل حديقة الثريا المعلقة تجربة تحبس الأنفاس، كما تستغل مرافق «إكسبو دبي 2020» تقنيات التفاعل التكنولوجي والواقع الافتراضي والمعزز بأجمل طريقة.



٭ تخطط دبي لإعادة استخدام 80% من البنى التحتية المخصصة لمعرض إكسبو، وهو ما يجعل من المناسبة استثمارا بعيد المدى مع عوائد تستمر طويلا، كما من المتوقع تحويل جناح الاستدامة «تيرا» أو «كوكب الأرض» إلى مركز للأطفال والعلــوم.



٭ يمكن استخدام التطبيق الخاص بالمعرض للتجول افتراضيا واتمام كل إجراءات الحجز والدخول، ويساعد ذلك كثيرا في سلاسة المشاركة، وهو أمر آخر يميز «إكسبو دبي 2020» عن النسخ السابقة للمعرض.







إعلاميون كويتيون: جناحنا.. صورة متكاملة لتراث وواقع وإنجازات بلدنا



كونا ـ فواز العتيبي: أكد عدد من الإعلاميين الكويتيين امس السبت أن جناح الكويت المشارك في معرض (إكسبو دبي 2020) يعد «مفخرة وطنية وعربية» في أكبر تجمع بشري عالمي ويقدم صورة «متكاملة» لتراث الدولة وواقعها وإنجازاتها وتطلعاتها للتنمية المستدامة.



واتفق الإعلاميون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارتهم جناح الكويت في المعرض على أنه «فاق التوقعات من حيث تصميمه الهندسي الخارجي المبتكر ومحتوياته الداخلية التي تحكي كل زاوية منه قصة عن تراث الكويت وماضيها وحاضرها المجيد ومستقبلها الواعد».

د.أنور الشريعان وهاني العسعوسي وعبدالله بوفتين

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الكويتية» د. زهير العباد لـ«كونا» إن مشاركة الكويت في هذا المعرض العالمي الذي يعد أكبر حدث وتجمع بشري تستضيفه منطقة الشرق الأوسط «رسالة واضحة للعالم أنها تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق».



وأضاف العباد أن الجناح اجتذب اهتمام الزوار والإعلام العربي والعالمي بشكله وتصميمه المبتكر ومحتواه المعبر عن إعجاب رواد المعرض، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة التي نظمها لدى افتتاحه الرسمي مساء الجمعة.



من جهته، ذكر نائب رئيس تحرير صحيفة «كويت تايمز» عبدالله بوفتين لـ«كونا» أن مشاركة الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) وهو أكبر ملتقى بشري لتبادل الثقافات وعرض العلوم والأفكار والإنجازات الحديثة تعد قيمة مضافة وصفحة مشرقة في سجل الكويت الحاضر والمستقبل.



ولفت بوفتين إلى أن الجناح الكويتي بالمعرض هو «ثمرة جهود وتعاون كبير بين كوكبة من المبدعين والكوادر الوطنية الذين عملوا على تفاصيل الجناح كافة ليظهر بهذه الصورة الرائعة أمام العالم».



ورأى أن معرض (إكسبو دبي 2020) يعد فرصة رائعة للشباب والمبدعين الكويتيين للحضور في أضخم تجمع بشري تسويقي في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية والتعرف على أحدث ما توصل إليه العالم.



بدوره، قال المدير العام لتلفزيون «المجلس» سليمان السمحان إن إقبال الجمهور على زيارة جناح الكويت يعد مفخرة وفرصة استثنائية من أجل اظهار تراث وثقافة الكويت وإنجازاتها ويعزز تطلعها لمستقبل مشرق يضعها في المكانة التي تستحقها بين دول العالم.



وأضاف السمحان أن مكونات المعرض لم تغفل الدور الإنساني الكبير والرائد الذي قامت ومازالت تقوم به الكويت من خلال أذرعها الإغاثية والإنسانية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي اللذين يقومان بدور كبير في مساعدة الشعوب الفقيرة حول العالم.



وأكد أن مشاركة الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) تعد دليلا على قدرتها على إبراز إنجازاتها خصوصا في تصديها ومواجهتها لجائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) وتجاوزها بكوادرها الوطنية هذه الأزمة العالمية وتطلعها للمستقبل.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للصحافة وعضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية دهيران أبا الخيل أن مشاركة الكويت في «قسم الاستدامة» في معرض (إكسبو دبي 2020) تعد ترجمة للشعار العالمي الذي اعتمدته في مشاركتها وهو (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) وهو دعوة للعالم لاكتشاف ما توفره الكويت من فرص مستقبلية.



وأوضح أبا الخيل أن «الجناح ركز في محتوياته على العنصر البشري والإنسان الكويتي في بناء وطنه منذ نشأة الكويت بموارد بسيطة وشحيحة وتحمل شظف العيش إلى مرحلة اكتشاف النفط والثروة وعصر نهضتها وتجاوزها للعديد من الأزمات وصولا إلى الزمن الحاضر».



واعتبر أن التصميم الخارجي للجناح يعد «لافتا وجاذبا» بين أجنحة الدول الأخرى للجمهور والزوار الذين يتوافدون بأعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الشبابية الكويتية المنظمة لدخول الزوار إلى أروقة الجناح.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي فيصل الصواغ لـ«كونا» إن مشاركة الكويت في المعرض العالمي والزيارات الرسمية المتوالية للوفود الكويتية إلى الجناح تعد فرصة كبيرة للتواصل وعقد اللقاءات مع العديد من كبرى المؤسسات والشركات العالمية الراغبة في الشراكة وفتح آفاق جديدة لها في الكويت وفي مختلف المجالات.



وأعرب الصواغ عن اعتزازه وفخره الكبيرين بالشكل المميز الذي برز به جناح الكويت بخصوصيته وحفاوته بين أجنحة أكثر من 190 دولة تشارك في أكبر معرض دولي في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.



وأثنى بشكل خاص على دور الشباب الكويتي في تجسيد رسالة مشاركة الجناح الكويتي بعنوان (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة).



وتقدم الجميع بالشكر والتقدير للمسؤولين القائمين على تنظم جناح الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) وفي مقدمتهم المفوض العام للكويت في المعرض وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي ووكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم ومدير الجناح د. بدر العنزي لجهودهم الكبيرة وحرصهم على إظهار الكويت أمام العالم بأحسن صورة.