سيلفرمان: الفحص الدوري يسهم في الاكتشاف المبكر لمواجهة المرض

مارلين أريستي الحساوي: نشكر الرعاة على دعمهم السخي

تمارا صعب تألقت في تقديم جولات الحفل الثلاث

مدير «الجميرا»: نفخر بالمساهمة في رفع الوعي بسرطان الثدي





حنان عبدالمعبود

استضافت «رابطة النساء الأميركية في الكويت» (AWL) فعالية «FIGHT LIKE A GIRL» والخاصة بالتوعية بسرطان الثدي، والتي أقيمت بالتعاون مع فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة وActivate لفعاليات التسويق، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأسباب سرطان الثدي وكيفية التعامل معه والوقاية منه.

في البداية ألقى سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان كلمة عبر فيها عن دعمه للمرضى، كما حث على أهمية الفحص الدوري للاكتشاف المبكر، كذلك ألقى كل من مدير فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة باتريك داف، وكميل باشا من Activate لفعاليات التسويق، ورئيسة AWL مارلين أريستي الحساوي، كلمات لدعم النساء على محاربة السرطان.

من جانبها، شكرت رئيس رابطة النساء الأميركية في الكويت (AWL) مارلين أريستي الحساوي رعاة الفعالية، مضيفة أنه لم يكن باستطاعة الرابطة استضافة هذا الحدث التوعوي دون الدعم السخي من الرعاة.

وعبرت أريستي عن الشكر والامتنان لكل من فندق ومنتجع الجميرا شاطئ المسيلة، وتاليس سبا، وإيكويت، والبنك الأهلي الكويتي، وأجيليتي، وActivate لفعاليات التسويق، ومستشفى رويال حياة، وصالون ميرور ميرور، وصالون نيلز أون ويلز، والشايع.

وبتألق كعادتها أدارت الإعلامية تمارا صعب، الحدث في جولاته الثلاث لتسليط الضوء على المعركة ضد سرطان الثدي، وقد تضمنت الجولة الأولى مع أخصائية الأورام الجراحية د.نهى الصالح مناقشة كيفية اكتشاف سرطان الثدي وخيارات العلاج وإعادة البناء، وفي الجولة الثانية تم عرض فيديو اختبار الحمض النووي للكشف عن جينات BRAC 1 و2BRAC، بينما كانت الجولة الثالثة عبارة عن شهادة مؤثرة من قبل السيدة غنوة رياض سالم الوادية عن انتصارها في مكافحة سرطان الثدي.

وقد اختتم الحدث ببوفيه فخم قدمه فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة واستمتع الحضور بالعشاء مع عمر أفوني وعادل القطان.

وفي هذه المناسبة، قال مدير فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة باتريك داف: «نحن فخورون للغاية بكوننا رعاة هذا الحدث الملهم والمهم لرفع مستوى الوعي حول مرض سرطان الثدي للعام الرابع على التوالي، وهذا يعد جزءا من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدينا لتسليط الضوء على هذا المرض وتشجيع النساء على مواجهته ليعلمن أنهم لسن وحدهم».

وأضاف «أغتنم هذه الفرصة لأهنئ رابطة النساء الأميركية في الكويت على جهودها المستمرة لإحداث فرق».