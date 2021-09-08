أعلنـــت مجموعــة الجري القابضة عن إنشاء أول مدرسة عالمية في جمهورية المالديف والتي تعتبر أول استثمار خليجي عربي في مجال التعليم في جمهورية المالديف، حيث قام رئيس مجلس ادارة مجموعة الجري القابضة بتوقيع العقد مع ممثلة الحكومة المالديفية وزيرة التربية والتعليم د. عائشة علي.

وجاء اختيار مجموعة الجري القابضة لإنشاء هذا الصرح التعليمي الذي سيكون اكبر مدرسة عالمية في العاصمة (ماليه) نتيجة لخبرة المجموعة في إدارة المدارس العالمية داخل الكويت وخارجها، ومن حيث المبدأ تم الاتفاق على أن تشمل المدرسة أحدث التقنيات التعليمية وأفضل المناهج المعتمدة عالميا.



من جانبه، صرح الجري بأن مجموعة الجري القابضة ستقدم أفضل الخدمات التربوية من خلال مدرسة أجيال العالمية وستعمل على أن تكون المدرسة من أفضل المدارس في المالديف.



وأعلنت د.عائشة أن هذه الاتفاقية تعتبر من الإنجازات الكبيرة لأنها تخدم أبناء المالديف.