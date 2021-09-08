عاطف رمضان



قالت مصادر في وزارة الأشغال العامة في تصريح لـ«الأنباء» إن التسليح بـ «الفايبر جلاس» كبديل للحديد، تم التطرق له منذ سنوات عديدة وأجريت عليه الاختبارات الكثيرة ولاتزال مستمرة لأنه حتى الآن لا يعتبر بديلا أساسيا لحديد التسليح إلا ان استخدامه شاع في الفترة الماضية في الجزء العلوي فقط في البلاطات.

جاء ذلك ردا على ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ان الفايبر المسلح بديل للحديد المسلح وانه أقوى من الحديد المسلح بـ 3 مرات.



وأضافت المصادر انه فيما يخص استخدامه في الأعمدة فلاتزال هناك عدة استفهامات، مشيرة إلى انه لم يدخل في الكودات العالمية حتى الآن ولاتزال التجارب تجرى عليه من ناحية قابليته للاشتعال أثناء الحريق، وكذلك انهياره الفجائي، وذلك عكس حديد التسليح العادي، موضحة أنه يجري تطبيقه حاليا في أنابيب الصرف الصحي إلا ان اعتماده كمادة أساسية في الأعمدة والبلاطات مشكوك فيه، إلا في حالة تحسين خواصه بمواد أخرى.



ولفتت المصادر الى انه كما هو معروف بأن صناعة الإنشاءات عالميا وبالأخص في منطقتنا محافظة جدا من حيث استخدام المواد الجديدة في البناء لأن هناك نوعا من الحذر من جميع الأطراف «المالك، الاستشاري، المقاول، قوانين البلديات».

هذا، وقد تداول البعض عبر «الواتساب» وغيره مؤخرا ان من مميزات الفايبر المسلح أنه أرخص من الحديد بـ 30% في تكلفة الإنشاءات، أقوى من الحديد بـ 3 مرات في قوة شد التسليح، أخف وزنا من الحديد بـ 9 مرات «طن الحديد المسلح يساوي 130 كيلو فقط فايبر مسلح»، ضد الصدأ ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية او الكيماوية، غير ناقل للتيار الكهربائي، يستخدم للأسقف والأعمدة والمسطحات الكبيرة والموانئ والمراسي، موفر للنقل والتخزين، مثبت ومعتمد في بعض الدول.