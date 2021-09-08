في ميزانية 2021/ 2022 وتشمل أعمال طرق وشبكات الكهرباء والماء والصرف والأمطار والخدمات العامة

بدء إنجاز طرق شبكات مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية وبنية «من باع بيته» السنة القادمة

المشاريع تتضمن أعمال الرصف ومواقف السيارات وتثبيت أركان القسائم الحرفية في «توسعة الوفرة»



عادل الشنان



وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إدراج عدد من المشاريع السكنية ضمن السنة المالية المقبلة 2021 /2022 لاستكمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة ومحولات الكهرباء وخزانات المياه لعدد من المدن السكنية قيد الإنشاء حاليا، حيث تم إدراج مشاريع توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة تحويل رئيسية جهد (11/132ك ف) بالضاحية الصناعية في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، لتغذية محطات التحويل الثانوية بالضاحية الصناعية بالتيار الكهربائي لاستكمال منظومة الكهرباء وتمهيدا لإيصال التيار للمنشآت والمباني الخدمية بالضاحية الصناعية بالإضافة إلى توريد وتمديد الكيبلات الأرضية الكهربائية، وإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال تطوير شبكات الطرق لتطوير الطرق القائمة بالمحور الخدمي في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية وخدمات البنية التحتية المرتبطة بـ (شبكة صرف مياه الأمطار، شبكة المياه العادية، شبكة صرف المجاري الصحية، شبكة الهاتف، شبكة إنارة الطرق وأعمال خزان ري.



وفي توسعة الوفرة، تم اعتماد إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بما للقطع (2، 3، 4) لاستكمال أعمال طرق للجزء المذكور من المشروع بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات لـ 53 قسيمة مع تثبيت أركان القسائم الحرفية بالمنطقة الصناعية.



وفي مشروع غرب عبدالله المبارك، تقرر إدراج مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطبقة السطحية للأسفلت في الضاحية NA والضاحية NB في غرب عبدالله المبارك لاستكمال أعمال الطرق للجزء المذكور من المشروع.

أما مدينة جابر الأحمد السكنية فستشهد إنشاء وإنجاز وصيانة مظلات مواقف السيارات والبنود المرتبطة بها للعمارات السكنية بالقطاعين (N2، N3) وهي ما تعرف بالسكن العمودي.



وبالنسبة لمشروع مدينة المطلاع، سيتم إدراج مشروع توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل جهد (400 ك ف) (6z - 5z)، بالإضافة إلى توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة (12) محطة جهد (11/132 ك.ف) وتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية لاستكمال منظومة التيار الكهربائي، وأيضا إنشاء مركز الضاحية والمباني العامة بمركز الضاحيتين (N9) و(N10) التابعة لتوفير خدمة السوق المركزي والخدمات التابعة له بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال فروع الغاز بالضواحي (N11 ،N10 ،N9).



وتوريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمخفض بالضواحي (N4.N5.N12) و(N1، N2.N3) وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق بالضواحي (N9، N10، N11) و(N6.N7، N8)، ناهيك عن تنفيذ أعمال مقسم الهاتف ومكتب بريد رئيسي بمشروع مدينة المطلاع.

وبالنسبة لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، سيتم إدراج مشاريع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية الرئيسية وتوريد وتنفيذ وتركيب محطات رئيسية جهد 400 ك.ف (1Z) وفي مشروع شرق صباح الأحمد الإسكاني والمخصص للمشمولين بقانون «من باع بيته» سيتم إدراج مشروع توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد (11/132 ك ف).



وفي مشروع جنوب عبدالله المبارك تم إدراج مشروع إنشاء وإنجار وصيانة خزان لتجميع مياه الأمطار وما يلزم من أعمال الربط على الشبكة الرئيسية لوزارة الأشغال.



وأيضا في مشروع منخفض التكاليف أي بديل للمنطقتين الشعبيتين (تيماء - الصليبية) تم إدراج مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خزان خرساني للأمطار وما يلزمه من أعمال ربط مع الشبكة الرئيسية لوزارة الأشغال بالإضافة إلى الساتر الترابي للمنطقة لحماية المدينة من مياه الأمطار والسيول.