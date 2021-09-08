بشرى شعبان



أصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب قرارا إداريا بتشكيل لجنة لتنفيذ وتطبيق منصة الخدمات الإلكترونية في الكويت تطبيق (سهل) برئاسته.



وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من القرار الذي ينص أن تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة، وتضم كلا من: الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري نائبا للرئيس وعضوية كل من



الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، مدير إدارة خدمة المواطن، مدير إدارة العلاقات العامة، مراقب الحاسب الآلي بإدارة الحاسب الآلي وليد حاجي عبد الهادي - كبير اختصاصيي نظم تطبيقية بإدارة الحاسب الآلي وممثلا عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وممثلا عن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارة عدنان القريني - سكرتير أول إدارة مكتب وكيل الوزارة عضوا ومقررا.



وتختص اللجنة وفق القرار بالآتي: العمل على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق (سهل)، وحصر الخدمات المقدمة في وزارة الشؤون ورصدها في التطبيق (سهل) ورفع تقارير دورية إلى الوزير بذلك الشأن تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.



وكذلك العمل على إنجاز الاختصاصات التي يتم تكليف اللجنة بها من قبل الوزير.



و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور.



ويسمح القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص في أداء عملها.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.