عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا اداريا بشأن تمديد مدة فريق عمل تحديث المواصفات العامة والاشغال الهندسية.



ووفق المادة الاولى من القرار فإن هذا الفريق يكون برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث، ود.خديجة المطيري مدير ادارة مختبرات الانشاءات ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من منال رجب كبير المهندسين الاختصاصيين مدني بقطاع المشاريع الانشائية، وعبدالله عيسى مهندس اختصاصي معماري بقطاع المشاريع الانشائية، وشيماء العامر مهندس اختصاصي حاسوب بقطاع التخطيط والتنمية ـ عضوا ومقررا، وناصر الدويسان مهندس اول مدني بقطاع المشاريع الكبرى، وشيماء الفيلي مهندس اول حاسوب بقطاع التخطيط والتنمية، ويتم تمديد المدة لثلاثة اشهر على ان تكون اجتماعات الفريق خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمكن الاستعانة بخبرات من كلية الهندسة بجامعة الكويت، د.معتز الهواري، ود.وليد عيد.

ويختص الفريق بتحديث المواصفات العامة للمباني والاشغال الهندسية الصادرة سنة 1990 المجلد الاول والثاني بطبعة محدثة ورقية والكرتونية.

ويلتزم الفريق بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2011 المؤرخ 30/5/2011 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016.



ويصرف لفريق العمل المذكور بالمادة الاولى ولكل عضو من اعضائه والمستعان بخبراتهم المكافأة الشهرية حسب الجدول المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية على ان يتم الصرف منها بنسبة الانجاز الشهري مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في الجدول المشار اليه.

ولفريق العمل عند الرغبة في الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص من قطاعات الوزارة وخارجها مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل الاستعانة لدراسة الموضوع وله في سبيل انجاز مهامه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والادارات التابعة للوزارة، وفي حال اعتذار احد اعضاء الفريق تخطر اللجنة الفنية المشار اليها اعلاه بذلك.



هذا، وترفع اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقريرا دوريا شهريا عن اعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم انجازه ونسبة الانجاز على ان يرفع في الاسبوع الاخير من كل شهر وبحد اقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.