ليلى الشافعي



أعلنت جمعية المنابر القرآنية عن اختتام أنشطة النادي الصيفي لمشروع غلمان القرآن والذي أقامته الجمعية تحت شعار «فبذلك فليفرحوا» واستفاد منه 30 مشاركا.



وقال مدير عام الجمعية بدر الفيلكاوي: بتوفيق من الله تعالى، وبدعم أهل الخير بالكويت، أقامت جمعية المنابر القرآنية النادي الصيفي في الفترة من 4/7 إلى 3/9/2021 تحت شعار «فبذلك فليفرحوا»، وذلك ضمن مشروع غلمان القرآن لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، وانطلاقا من رسالة الجمعية الرامية إلى تنشئة جيل يتحلى بالسلوك القرآني، وحرصا منها على تطوير الحلقات والأنشطة القرآنية لخدمة أجيال الكويت الصاعدة، وتفعيل البرامج القرآنية والتربوية التي تسهم في بناء شخصية الطفل، وتوفير متنفس هادف خاصة مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وتداعياتها على الأنشطة التعليمية والتربوية.



وأضاف انه استفاد من أنشطة النادي 30 طالبا من عمر 8 إلى 14 سنة من البنين، وقد كرمت الجمعية 9 من الطلاب المتفوقين بالنادي بهدايا خاصة، كما كرمت جميع المشاركين وعددهم 30 مشارك بشهادات شكر وتقدير تشجيعا لهم على المشاركة في مثل هذه الأنشطة.



وأوضح الفيلكاوي أن منهج الدورة تضمن العديد من الفعاليات التربوية ومنها حفظ وتدبر سورة لقمان من القرآن الكريم بالإضافة إلى مجموعة من الأحاديث والأذكار والسنن والآداب التي تبني شخصية الطفل على الأسس الإيمانية، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والرحلات التي تعزز قوة الشخصية والثقة في النفس، والاعتماد على الذات، وتربية الأطفال على القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة وحب الوطن.



وأشار إلى أن الوسائل والأنشطة التعليمية للنادي والتي تم تنظيمها بمراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنوعت ما بين مقرر إلكتروني تفاعلي يغذي ذكاء الطفل ومعارفه، وألعاب رياضية حركية تساعد في بناء جسد الطفل وعقلة وشخصيته، وأنشطة تسهم في إنماء مهارة العمل بروح الفريق لديهم، وتعمل على بناء الشخصية السليمة لدى الطفل، بالإضافة إلى وسائل ترفيهية حديثية مبتكرة.



وفي ختام تصريحه توجه الفيلكاوي بالشكر لعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم للمنابر القرآنية في استمرار أنشطتها وفعالياتها القرآنية التي تهدف إلى تعزيز القيم القرآنية وتنشئة أجيال تتحلى بالسلوك والخلق القرآني القويم.