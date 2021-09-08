وقعت جمعية المهندسين وكلية العلوم الإدارية ممثلة بمركز التميز في الإدارة مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى دعم تحقيق التنمية البشرية في البلاد من خلال تأهيل وتطوير المهارات المهنية المطلوبة للكوادر المهنية في مختلف المجالات.



وقّع المذكرة رئيس الجمعية بالإنابة م.محمد السبيعي، وعن الكلية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ورئيس مجلس الأمناء مركز التميز في الإدارة د.محمد زينل، وبحضور كل من مدير وحدة الاستشارات والدراسات بمركز التميز د.أنور الشريعان، وأمين السر المساعد للجمعية م.حمود الهدية وعضوي مجلس الإدارة د.شروق الجاسر وم.ماجد المطيري، بالإضافة إلى م.سعاد الكندري من كلية العلوم الإدارية.



وقال م.السبيعي: سنعمل مع شركائنا في كلية العلوم الإدارية على صقل مهارات وقدرات ورفع كفاءة الأعضاء المنتسبين للطرفين من خلال: عقد دورات وبرامج تدريبية متطورة يتقدم بها ويقترحها أي من الطرفين وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ومنتديات وملتقيات متخصصة، تهدف إلى تعزيز مكانة ودور المجتمع المدني الكويتي وتخدم مصالح الكويت بشكل عام، وتزيد من خبرات منتسبي الطرفين بشكل خاص وإتاحة المجال بالتواصل مع أعضائهما لتعميم الفعاليات التي تعتزم أي منهما تنظيمها وحثهم على المشاركة في هذه الفعاليات وكذلك التنسيق والتعاون في المشاركة بالفعاليات الإقليمية والدولية.



من جهته، أكد د.زينل أن المذكرة تأتي في إطار سعي الكلية الدائم لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة في القضايا ذات الاهتمام المشترك والسعي نحو توحيد الرؤى والمواقف بشأنها والمشاركة بالفعاليات والأنشطة والبرامج المتخصصة التي ينظمها أي منهما، وتبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات، لاسيما في مجالات النفع العام وخدمة المجتمع. واتفق الجانبان من خلال المذكرة على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين للطرفين للتنسيق والعمل على تنفيذ المذكرة وإنجاحها خلال مدة نفاذها التي تمتد إلى سنتين يمكن تمديدها إن لم يبد أي من الطرفين رغبة في إنهائها.