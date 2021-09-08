أطلقت مؤسسة لوياك مبادرة لمساعدة أطفال الأسر المتعففة تحت رعاية شركة الأهلية للتأمين، حيث تم توزيع خمسين حقيبة مدرسية على 50 طفلا، وذلك بمناسبة العودة إلى المدارس، وقد شارك في هذه المبادرة 6 متطوعين وقاموا بتوزيع الحقائب على 20 أسرة في عدد من مناطق الكويت.



من جانبها، صرحت منى زعيتر، مديرة البرامج وعلاقات الشركات في لوياك، بأن لوياك تضع نصب أعينها دائما مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم، ويأتي ذلك من منطلق رؤية لوياك الهادفة في خدمة المجتمع. وأضافت: «نحاول التخفيف من الصعوبات التي يتعرض لها الناس من حولنا بقدر استطاعتنا لنوفر لهم سبل الراحة والعيش الكريم»، مؤكدة أن تعاون لوياك مع شركة الأهلية للتأمين يأتي بعد إيمانهم برؤيتنا وأهدافنا تجاه المجتمع ولا يسعني إلا أن أشكرهم لمساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المبادرة.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين، يوسف السعد، أن إدارة الشركة تؤمن بالمشاركة المجتمعية وهو ما يتفق مع رؤية وأهداف لوياك.



وقال: نأمل دائما أن نساهم في أنشطة اجتماعية مفيدة للمجتمع، وكما هو معروف أن التعليم هو شيء أساسي وحق لكل إنسان حول العالم، لذا حرصنا على أن نشارك الطفل في هذا الهدف وللمساهمة في خلق مستقبل أفضل نحو شباب الغد.