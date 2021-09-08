عبدالكريم العبدالله



استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ورئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين سبيل العازمي لمناقشة وبحث أهم القضايا التي تهم النقابات الحكومية والمعوقات التي تواجههم في مسيرتهم النقابية.



وذكر العازمي أن الشيخ حمد جابر العلي وعد بدراسة جميع القضايا والمعوقات التي تخص النقابات ووضع الحلول لعلاجها، لافتا إلى انه تم الاستماع لنصائح وتوجيهات الوزير والاخذ بها لتطوير العمل النقابي والارتقاء به.



واشاد العازمي باللقاء مع الوزير الشيخ حمد الجابر الذي وصفه بـ «المثمر»، لافتا إلى أن الوزير ثمن عمل النقابات وما فازت به من مناصب في الاتحادات الدوليه والعربية، كما ثمن دور النقابات خلال جائحة «كورونا» الذي تمثل بدعم العاملين في الصفوف الامامية والتواجد معهم في المحاجر الصحية والمستشفيات، وتوزيع عدد مليون «بروشور» توعوي بمختلف اللغات عن الجائحة والاشتراطات الصحية لتوعية العمالة بالفيروس والوقاية منه.