القاهرة - ناهد إمام



تنطلق صباح اليوم فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من حكومات قارة أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل العربية والدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومشاركة الصندوق الكـــويتــي والصنــدوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وتشهد فعاليات المنتدى - الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي - انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد- 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.