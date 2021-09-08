استقبل مدير عام بيت الزكاة بالإنابة، نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية د.ماجد العازمي وفدا من بنك بوبيان تضمن كلا من رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والرئيس التنفيذي لخدمات المصرفية بالإنابة عبدالله المجحم، والمدير العام للخدمات المصرفية الخاصة طلال النصف، ومدير أول علاقات عملاء للمصرفية الخاصة هديل المسباح.

وقد رحب العازمي بالوفد، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين بيت الزكاة وبنك بوبيان باعتباره من البنوك الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي.

وأشار إلى أن البيت يحرص دائما على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد المالي للدولة، ومن ضمنها بنك بوبيان الذي له علاقات مصرفية مع بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.



من جانبه، أشار المجحم إلى أن زيارة البنك لبيت الزكاة نابعة من مكانة بيت الزكاة كعميل خاص وحجم المعاملات المالية للبيت مع البنك، فبيت الزكاة مؤسسة حكومية مستقلة تعنى بالعمل الخيري، ولها مشاريع خيرية كثيرة داخل وخارج البلاد.