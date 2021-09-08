تواصلا مع الداعمين من المواطنين والمقيمين ومختلف مؤسسات الدولة، قام رئيس مجلس ادارة جمعية الصداقة الكويتية الانسانية أحمد الصراف بتقديم درع تكريمية إلى حسن الحساوي تقديرا لدوره ودعمه لاهداف الجمعية المختلفة.



وقال الصراف ان مجلس اعضاء الجمعية يثمن التبرع الكريم من حسن الحساوي الذي لا يتوانى في تقديم الدعم لرفع المعاناة عن كاهل المستحقين من المتعففين غير القادرين على متطلبات الحياة واحتياجات اسرهم وذويهم، متمنيا ان يحذو كل انسان قادر حذو حسن الحساوي.



من جهته، اعرب الحساوي عن كامل سروره بهذا التبرع لتحقيق اهداف الجمعية ودعم مجلس ادارتها في تحمل مسؤولية نشر العمل الإنساني في كويت الانسانية والتي لم تنظر ابدا الى عرق أو مذهب أو جنسية ولكن وضعت امامها الانسان بالدرجة الاولى، وتمنى الحساوي التوفيق والنجاح للجميع.