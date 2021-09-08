سيرت جمعية الرحمة العالمية، قافلة طبية شاملة لطلاب وأيتام مجمعها التنموي في مدينة هرجيسيا بالصومال، وذلك ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تشتمل على الفحوصات والخدمات الصحية المتنوعة، التي يقدمها مجموعة الأطباء والاستشاريين في تخصصات طبية متعددة.

وفي هذا الإطار قال رئيس قطاع أفريقيا بالإنابة د. تركي الحميدي: إن القافلة استهدفت إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالعيون والاسنان والأمراض الباطنية ل 320 يتيماً وطالباً بالمجمع، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوية الضرورية والعاجلة،

وأوضح الحميدي أنه ومن خلال المستشفى الدولي التابع لجمعية الرحمة العالمية في هرجيسيا، تم تسيير القافلة، بهدف توفير الرعاية الطبية المتخصصة، وتحقيق جوانب التوعية الصحية، والحفاظ على الصحة العامة لأيتام وطلاب المجمع، في ظل غياب الخدمات الصحية الضرورية في محيطهم المعيشي.

وأشار رئيس قطاع أفريقيا بالرحمة العالمية، إلى غياب الخدمات الصحية في مناطق عدة بجمهورية أرض الصومال، وهو ما يتسبب في مضاعفة الأعباء الصحية للمرضى في تلك المناطق، لذا يسعى المستشفى الدولي في الصومال التابع لجمعية الرحمة العالمية إلى الاستمرارية في تسيير القوافل الطبية بكل تخصصاتها لمختلف الفئات المتضررة داخل هرجيسيا وضواحيها.

هذا وتعمل الرحمة العالمية على دعم الجوانب الصحية والطبية للمجتمعات الأشد احتياجاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، وضعف الخدمات الصحية في العديد من المناطق حول العالم.