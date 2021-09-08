استقبل الفريق خالد المكراد رئيس قوة الإطفاء العام في مكتبه اليوم الأربعاء رئيس الجمعية البحرية الكويتية سعود العوضي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة إشهار الجمعية وتقديم العضوية الشرفية في الجمعية.

هذا، وقد رحب المكراد بالضيوف مشيدا بدور الجمعية الاجتماعي وتعزيز وتنمية الثقافة البحرية بوطننا الغالي ، مؤكدا حرص قوة الإطفاء العام على دعم الجمعية لتحقيق غاياتها الاجتماعية النبيلة المهمة.

هذا، وقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العضوية الشرفية للفريق المكراد تقديرا لدوره في تعزيز منظومة السلامة البحرية بدولة الكويت.