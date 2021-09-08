عاطف رمضان



شكّلت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبدالله الفارس لجنة تحقيق عاجلة و محايدة في حادثة الانهيار الترابي الذي وقع في موقع مشروع مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (T2) تضم ممثلين عن جامعة الكويت وبلدية الكويت.

وتضمنت مهام لجنة التحقيق التي شكلتها الوزيرة د.الفارس البحث في أسباب الحادث وملابساته ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع.

وأكدت د.الفارس على أنها لن تتوانى في محاسبة اي طرف مسؤول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع عدم السماح بمغادرة من لهم علاقة بالحادثة من الموقع حتى تتم عمليات التحقيق اللازمة.

يذكر أن وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبدالله الفارس تواجدت على الفور في موقع الحادث الذي وقع بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) وذلك لتفقد الموقع بعد حدوث حادث انهيار في التربة و جار استكمال اعمال الإنقاذ بإشراف قوة الاطفاء العام، لضمان عدم تأثر باقي اعمال المشروع.