بحث معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح مع وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض معه أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر بيان العامر في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأمريكي للبلاد ضمن جولته الإقليمية في المنطقة.

وقد عبر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي تتويجاً للتعاون القائم والتنسيق المستمر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها، سعياً منهم لتوحيد الجهود، وتحقيق الانسجام، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما استذكر معاليه خلال اللقاء الدور التاريخي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في حرب تحرير دولة الكويت والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية عاصفة الصحراء في سبيل عودة الحق والشرعية الكويتية، بالاضافة إلى حرصها الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق المستمر مع حلفائها بالمنطقة في سبيل مواجهة مختلف التحديات والأزمات، والتزامها التام بأمن واستقرار دولة الكويت.

بدوره أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تطلع بلاده إلى تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو يلبى المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما قدم شكر وتقدير بلاده للجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي قدمته دولة الكويت خلال عمليات الإجلاء التي نفذتها القوات الأمريكية من العاصمة الأفغانية " كابول " ، مؤكداً حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز الشراكة والتعاون العسكري بين الجانبين.

من جانبه أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على عمق العلاقات وروابط الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أكدته التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أميرالبلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وتوفير مختلف التسهيلات اللازمة للأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عملية الاجلاء التي نفذتها قواتها مؤخراً.

حضر اللقاء سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وسعادة نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي، وعدد من كبار قادة الجيش.

هذا وقد أقام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح مأدبة غداء على شرف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي كان قد وصل إلى البلاد بعد ظهر اليوم الأربعاء حيث كان في استقباله معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش، وسعادة نائب رئيس الأركان، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، وعدد من كبار قادة الجيش، وقد أقيمت للوزير الضيف مراسم استقبالٍ رسمية لدى وصوله.

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