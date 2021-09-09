بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان الحصول على «بيان حالة» للمواطنين لا يستدعي مراجعة المواطنين للهيئة لاستخراج شهادة تثبت عدم تقاضيك لدعم العمالة «بيان حالة»، وذلك لوجود ربط آلي مع الجهات الحكومية والتعليمية وهي: جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة الشؤون الاجتماعية، المساعدات الاجتماعية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وزارة الداخلية.



وبالنسبة للوافدين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بصفة غير قانونية أوضحت الهيئة أن عليهم مراجعة إدارات العمل المختصة بقطاع شؤون العمالة، كل وفق مكان إقامته.