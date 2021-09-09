كاظم: «الشؤون» تسرع إجراءات خدماتها الآلية للمشاركة في «سهل»



بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب انه تم استعراض اجراءات خدمة «سهل» الحكومية والخدمات التي ستدرجها الوزارة في المستقبل القريب على المنصة.

وقال شعيب، في تصريح صحافي على هامش اجتماع لجنة تنفيذ وتطبيق منصة الخدمات الالكترونية «سهل»، ان الفرق الفرعية المنبثقة عن اللجنة ستعمل على حصر نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والمواطنين من خلال ميكنتها وإدراجها في تطبيق «سهل».

وأشار شعيب الى انه تم استعراض الآليات المقترحة التي ستدرجها وزارة الشؤون، حيث قطعت شوطا طويلا في السنوات الماضية نحو ميكنة الخدمات التي تقدمها، حيث ان للوزارة تحولا رقميا جيدا عبر ميكنة الخدمات الالكترونية المقدمة باعتبارها وزارة خدمية في التنمية المجتمعية.



وأكد شعيب ان هناك العديد من الخدمات الالكترونية التي انجزتها الوزارة مثل حجز صالات الافراح، واشهار الفرق التطوعية، وجمعيات النفع العام، وتقديم المساعدات، واستخراج شهادات الخاصة بالمساعدات العامة، وكذلك قطاع التعاون الذي يعتبر قطاعا حيويا عبر اشرافه على الجمعيات التعاونية، وقطاع الرعاية المعني بخدمات المسنين واستخراج هوياتهم، اضافة الى خدمات أخرى.

ولفت الى التأني في إطلاق الخدمات الالكترونية إلا اذا كنا نقف على أرض صلبة في إطلاقها بشكل إيجابي وبشكل يليق بسمعة الكويت ووزارة الشؤون، موضحا أنه ستكون هناك حلقة نقاشية لقيادات الوزارة والجهاز التنفيذي من مديري عموم لتعريف خدمة «سهل» وما هي الخدمات، متمنيا التوفيق في ادراج كل الخدمات في المنصة بالقريب العاجل.



بدوره، أشاد المتحدث باسم تطبيق «سهل» يوسف كاظم بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في تسريع الإجراءات نحو عرض خدماتها الآلية للمشاركة ضمن مراحل اطلاق التطبيق.



وقال كاظم: نعمل في تطبيق سهل على تقييم التجربة حاليا وتطوير الخدمات، حيث سيكون اطلاق التطبيق على عدة مراحل، في حين ستكون المرحلة الأولى مرحلة تتم دراستها لتقييمها وتعديل أي ملاحظات، لاسيما أن التطبيق سيكون موجودا وبديلا عن المعاملات الورقية.

وزاد: إن الخطوات التي قامت بها الوزارة في وقت سابق ووجود عدة تحولات الكترونية وتطبيقات، يسهل على الشؤون الدخول في المراحل الأولى من خدمات سهل، حيث نرى أن هناك جدية في تحقيق التعاون المطلوب وبالتوجه السريع من «الشؤون» نحو التحويل الرقمي.