قال نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد: أصبحت الكويت محط أنظار العالم، وذلك من خلال عملها ودورها الخيري والإنساني الذي تقوم به والذي ساهم بدور فعال في تحسين حياة ملايين المستفيدين حول العالم.



جاء ذلك في تصريح صحافي للحمد بمناسبة ذكرى اختيار الكويت مركزا عالميا للعمل الإنساني، وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، قائدا للعمل الإنساني، وذلك في تاريخ 9 سبتمبر 2014، والتي جرت في احتفال تاريخي رسمي أقامه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في مقر الأمم المتحدة وهو حدث غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.

وتابع الحمد: كانت وما زالت وستظل الكويت الدولة الرائدة إنسانيا والتي تحرص على تنفيذ المشاريع التعليمية والإنسانية والإغــاثيــة والتـــنموية والاجتماعية في شتى دول العالم وفقا لقاعدة الأشد احتياجا هو الأولى، والتي تحدث بدورها فرقا في حياة الشعوب المستفيدة، مبينا أن الكويت كانت في طليعة الدول التي سارعت في نجدة الأشقاء اللاجئين السوريين في قضيتهم الإنسانية على المستويين الرسمي والشعبي وأقامت 3 مؤتمرات للمانحين وشاركت في المؤتمر الرابع الذي أقيم في بريطانيا.



مضيفا: منذ اندلاع جائحة كورونا وانشغال العالم أجمع بالتصدي لها، حرصت الكويت في هذه الأوقات العصيبة على مساندة المستفيدين في شتى دول العالم ومد يد العون لهم، وفي الداخل الكويتي حققت الجمعية إنجازات رائدة، حيث سخرت الجمعية كافة إمكاناتها لخدمة الدولة، وبلغ إجمالي إنفاق النجاة الخيرية خلال أزمة كورونا مليونا و600 ألف دينار، حيث قدمت الجمعية الدعم للمؤسسات الرسمية من خلال توفير 267.791 وجبة للمحاجر والأطقم الطبية، وتوزيع أكثر من 54 ألف سلة غذائية للأسر والعوائل المتضررة، وتوزيع 47 ألف وجبة لضيوف الكويت من العمالة الوافدة، بجانب سداد الإيجارات عن الأسر المتعففة، وتقدم الدعم المادي للأسر المستحقة، والمساهمة كذلك في تجهيز صالة الفحص للقادمين بأرض المعارض بعدد 1000 كرسي و12 دورة مياه متنقلة، وتجهيز مستشفى ميداني في المهبولة بتمويل من بيت الزكاة، وتقديم السلال الوقائية للمواطنين العالقين في الخارج. وتوزيع 4 ملايين سجادة صلاة في عموم مساجد الكويت.



وأضاف الحمد: حرصنا على تقديم التوعية المجتمعية فأطلقنا حملة «تطمن» بمشاركة عدد من رموز المجتمع، وساهمنا في ترجمة إحصائيات المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة بـ 15 لغة للجاليات، وكذلك تم استقبال آلاف المكالمات على الخط الساخن للجاليات التابع للجنة التعريف بالإسلام، مؤكدا أن النجاة الخيرية عملت كذلك على رعاية الأسر المحتاجة والعمالة المتضررة من جائحة كورونا، حيث قامت بدور إنساني واضح أثناء الحجر الجزئي والكلي والعزل المناطقي.

واختتم الحمد سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت والعالم أجمع من كل سوء إنه ولي ذلك ومولاه.