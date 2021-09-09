أعلن بنك بوبيان استمراره في برنامجه المتميز للأنشطة والفعاليات الداخلية الذي أطلقه بداية العام الحالي لموظفيه وأبنائهم، متضمنا مجموعة من العروض والخصومات وتوزيع الهدايا بجانب فعاليات ترفيهية ورياضية وصحية.



وفي بيان صحافي، أوضح بنك بوبيان أن العمل على إعداد برنامج متكامل للأنشطة والفعاليات الداخلية للموظفين جاء بالتزامن مع توقيت إغلاق مطار الكويت ومحدودية السفر للخارج للعديد من الموظفين وعائلاتهم وذلك في محاولة لإضفاء الشعور بالترفيه والتغيير لاسيما خلال فصل الصيف.

وذكر أن الأنشطة شملت العديد من الجوانب الهامة كالصحية والرياضية والترفيهية التي لم تقتصر على الموظفين بل شملت عائلاتهم أيضا سعيا نحو الحد من تداعيات فيروس كورونا السلبية وصولا إلى العودة شبه الكاملة للحياة الطبيعية.



الجانب الصحي



٭ فحص طبي شامل: قدمت إدارة مجموعة بنك بوبيان عرضا خاصا لإجراء فحص طبي وصحي شامل بالتعاون مع مستشفى الكويت وذلك انطلاقا من اهتمام البنك بكوادره البشرية وحرصا منه على سلامتهم ومساعدتهم على إدراك أهمية إجراء الفحوص الطبية المنتظمة وفوائدها على المدى البعيد.



وقد تضمنت الفحوص الطبية تخطيط القلب وقياس معدل السكر التراكمي والتشخيص المبكر للسكر وقياس كتلة الجسم بجانب قياس الكوليسترول والدهون الثلاثية وتحليل وظائف الكلى والكبد وغيرها من الفحوص الطبية التي تم تخصيص فريق طبي من المتخصصين لإجرائها للموظفين والموظفات ومرافقيهم كل على حدة والتي تضمن في النهاية للجميع حياة صحية سليمة.



حملة تطعيم



أطلق البنك حملة بين موظفيه لتشجيعهم على تلقي لقاح كوفيد- 19 بالتعاون مع وزارة الصحة حققت نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت نسبة من تلقوا التطعيم من موظفي البنك وعائلاتهم وعمالاتهم المنزلية 90%.

وأجرى البنك سحبا كبيرا بحضور الإدارة العليا للبنك أعلن خلاله أسماء الفائزين من الموظفين المطعمين بمجموعة من الهدايا والجوائز القيمة تضمنت هواتف ذكية وسبائك ذهبية وكوبونات شراء ومبالغ نقدية، كما منح البنك مجموعة من الحوافز لموظفيه بعد تلقيهم التطعيم منها الحصول على يوم للراحة مع منحهم هدايا فورية تصلهم إلى مكاتبهم.



برنامج «بوبيان يهتم»



حرصا من إدارة بنك بوبيان على إحدى أهم قيمه المتمثلة في الاهتمام بالموظفين والحرص على سلامتهم وصحتهم من جميع النواحي، فقد أطلق برنامجا للرعاية الصحية تحت اسم «بوبيان يهتم» يهدف إلى دعم صحة موظفيه النفسية والجسدية وذلك بالتعاون مع شركة أيادي المتخصصة في مجال الصحة النفسية.



وقد تضمن البرنامج تقديم ورش عمل ومعلومات حول القلق والتوتر والقدرة على التأقلم مع التغيير وإدارته بشكل فاعل، وغيرها من المواضيع التي تهم موظفيه لاسيما في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19.



الجانب الرياضي



يوم مفتوح للبولينغ والبادل: استهدف الجانب الرياضي من برنامج الأنشطة لبنك بوبيان تنظيم مجموعة من الفعاليات الرياضية مع بداية عودة الحياة الطبيعية وضمن برنامج «بوبيان يهتم» الخاص بالموظفين، حيث نظم اليوم المفتوح الخاص بموظفي وموظفات البنك وعائلاتهم لممارسة لعبة البولينغ التي استمتع خلالها الحضور بأجواء اللعب الجماعية.



كما نظم اليوم المفتوح الخاص بموظفي وموظفات البنك وعائلاتهم لممارسة لعبة البادل، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه موظفيه ولتعزيز روح المشاركة والترفية بعيدا عن أجواء العمل.



حملة «صيفكم أجمل مع بوبيان»



اختتم بنك بوبيان حملته الصيفية «صيفكم أجمل مع بوبيان» التي أطلقها لموظفيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وتضمنت مجموعة من العروض والخصومات المميزة من الفنادق والشاليهات بجانب إجراء بعض السحوبات وتوزيع الهدايا.



٭ عروض وخصومات: حرصا من إدارة بنك بوبيان على أن يكون صيف موظفيه مميزا، فقد وفر مجموعة مميزة من العروض والخصومات الخاصة المقدمة من مجموعة من الفنادق والشاليهات.



وتم توزيع مجموعة من مظلات للسيارات وماوس باد لكل مكتب تحمل شعار البنك على جميع موظفي البنك في كل الإدارات والفروع.



٭ سحب أسبوعي: نظمت إدارة البنك سحبا أسبوعيا للموظفين أعلن خلاله الفوز بعدد كبير من الهدايا والجوائز المتنوعة مثل Air Tag وقسائم شرائية وسبائك ذهبية وسماعات وساعات رياضية.



٭ سحب العيادي: بمناسبة عيد الأضحى المبارك فاجأ البنك موظفيه بتوزيع العيادي النقدية على مجموعة من أبناء الموظفين الذين أعربوا عن مدى سعادتهم بهذه المفاجأة.

كما تم توزيع بعض المرطبات والآيس كريم على جميع مباني بنك بوبيان الرئيسية والفروع خلال أوقات العمل الرسمية.



٭ فريق بوبيان التطوعي: قام وفد من الإدارة العليا لبنك بوبيان وعدد من أعضاء (فريق بوبيان التطوعي) بزيارة الصفوف الأمامية وفريق التطعيم والعاملين في جسر جابر إضافة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لتقديم الشكر لهم ولجميع المتطوعين على الجهود الحثيثة التي يبذلونها خلال فترة أزمة فيروس كوفيد-19.



٭ بوبيان خال من البلاستيك: في إطار مسؤوليته الاجتماعية داخليا وتحقيقا لاستراتيجيته في التنمية المستدامة بدأ البنك باتخاذ إجراءات عملية لتقليل الاستخدام اليومي للعبوات البلاستيكية في جميع مبانيه والفروع والتي كان أولها توفير زجاجة لحفظ المياه الباردة لمدة 24 ساعة أو كوب حراري للمشروبات الساخنة وذلك تشجيعا لتقليل استخدام البلاستيك حتى خلال أوقات العمل اليومية.