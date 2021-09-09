ساهمت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» في تجهيز قوات وآليات إدارة الإطفاء العام للمشاركة في إطفاء الحرائق المندلعة في غابات دول شقيقة، بعد أن أعلنت الكويت في أغسطس الماضي عن توجه فرقتي إطفاء للمكافحة والإنقاذ إلى تركيا واليونان، لمكافحة حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات، بناء على تعليمات أصدرها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لدعم ومساندة الجهود في إخماد حرائق الغابات المستمرة.



وقدمت إدارة الإطفاء العام كتاب شكر وتقدير للقائمين في «كي جي ال» نظراً لجهود فريقها الفني في تسهيل عملية صيانة ونقل وإرسال معدات فرق الإطفاء، للتعامل مع الحرائق ومكافحتها في عمليات الإنقاذ.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات الفنية في الشركة م.محمد ميرزا إن «كي جي ال» شاركت في هذا الحدث الإنساني العالمي وشرف المساهمة في إعداد القوات والآليات المشاركة، لاسيما أن ‏ما قدمته الشركة يعتبر قليلا في حق أبطال رجال الإطفاء الذين يتعاملون بروح الفريق الواحد خاصة في مواقع الحوادث والتفاني في إنقاذ الأرواح والممتلكات، وتقديم يد العون ‏والمساعدة إلى كل من يحتاج إليها سواء كان زميلا أو مصابا أو أي شخص يطلب المساعدة والإنقاذ.‏

وأكد ميرزا أن قوات الإطفاء الكويتية تشكل صمام أمان للبلاد لما يبذلونه من تضحية بأرواحهم تلبية لنداء الواجب، لذلك تحرص «كي جي إل» على تقديم المساندة لهؤلاء الأبطال في أي وقت والإسهام في تطوير العمل ومساعدة رجال الإطفاء وخاصة ‏العاملين في قطاع المكافحة في أداء دورهم الأساسي بحماية الأرواح والممتلكات.‏



وأوضح ميرزا أن «كي جي ال» تطور بشكل دائم استراتيجيتها في جميع ‏قطاعاتها، وعلى وجه الخصوص فيما يخص قطاع صيانة معدات مكافحة الحرائق وتجديد آليات ومعدات قطاع الإطفاء، مع تمكينهم من الاطلاع على أحدث الوسائل والمعدات الخاصة بعمليات ‏المكافحة والإنقاذ، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إدخال آليات حديثة تستخدم في المكافحة والإنقاذ.