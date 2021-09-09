أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن تنفيذ مشروع «رعاية طالب العلم» للمرحلة الجامعية والتي أطلقتها بناء على اتفاقية التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة في إدارة المشاريع الوقفية لدعم الطلبة والدارسين داخل الكويت وخارجها للعام الدراسي الثاني من العام الجامعي (2020 -2021).



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري إن عدد المستفيدين من مشروع رعاية طالب العلم الجامعي إلى الآن 182 طالبا وطالبة، حيث تم صرف المساعدات المالية في حساب ولي أمر الطالب، مشيرا إلى أن نماء تسعى بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف من خلال هذا المشروع لدعم الطلبة المحتاجين الكويتيين والمقيمين الدارسين داخل وخارج الكويت للفصل الدراسي الثاني، وذلك لتمكين الطلبة المحتاجين وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، ومحاولة لاحتضان المتميزين من الطلبة، وذلك من خلال توجيه تلك المساعدات للمجتهدين منهم في تحصيلهم العلمي كشرط للاستفادة من المشروع التعليمي.



وأوضح الكندري ان مشروع رعاية طالب العلم للمرحلة الجامعية شمل الطلبة غير القادرين على تحمل المصاريف الدراسية، الذين تتم رعايتهم حتى حصولهم على الشهادة الجامعية، مؤكدا أن نماء تسعى من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ رسالتها التي تؤكد كونها منظومة مؤسسية تنموية متكاملة للمساهمة في بناء الإنسان ونهضة المجتمعيات، عبر جسور الشراكات بنوعية مشروعاتها وجودة مخرجاتها وبقيم وضعتها لتكون منظومة أخلاقية متكاملة تعارفت عليها الفطرة الإنسانية، وتظهر هذه القيم على أرض الواقع من خلال ممارسات حياتية، منها ما يخص العنصر البشري وتتمثل في النزاهة والفاعلية والعطاء.



وأكد أن نماء تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكات مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة بإدارة المشاريع الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع ومساعدة المحتاجين من الطلبة المحتاجين في المرحلة الجامعية داخل المجتمع الكويتي نحو تقديم العون والمساعدة والدعم للمحتاجين والمعوزين والملهوفين، وذلك تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف، مشيرا إلى أن التنسيق الإستراتيجي بين المانحين والمنفذين أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج بأفضل الطرق لذا كان من الأهمية بمكان تعزيز سبل الشراكة بين نماء والأمانة العامة للأوقاف من خلال المشروعات الخيرية المختلفة.