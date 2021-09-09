القائمون على الحملة لـ «الأنباء»: تواجدنا لتقديم شرح حول كل ما يخص دورات المتطوعين للخدمة العسكرية في الجيش وشرح علاوات العسكريين



عبدالهادي العجمي



اختتمت حملة «كن منهم» التي أطلقتها وزارة الدفاع في مجمع الأفنيوز لتحفيز الشباب الكويتي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية أعمالها امس وتقدم نحو 1100 شاب للتطوع للخدمة العسكرية عبر الحضور شخصيا الى بوث الجيش الكويتي في المجمع او التسجيل عبر هيئة الإدارة والقوى البشرية في جيوان او التسجيل عبر الأونلاين.



«الأنباء» التقت عددا من ضباط الصف من القائمين على هذه الحملة وكانت البداية مع وكيل اول ضابط سلطان ماجد المرزوق من القوة الجوية الذي أكد أن الحملة تهدف إلى إطلاع الشباب الكويتي على مهام وواجبات المهام العسكرية وتشجيعهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية.



وقال المرزوق ان هناك قوات مساندة وقوات مقاتلة في القوة الجوية ولدينا طائرات الأباتشي وطائرات الشحن الجوي وكذلك طائرات البحث والإنقاذ وهناك تعليمات من القيادة العسكرية بترك حرية الاختيار للمتطوع باختيار السلاح الذي يرغب بالعمل فيه، مشيرا إلى ان هناك علاوات أقرت مؤخرا تتراوح بين 150 و360 دينارا إضافة إلى زيادة البدلات والحوافز الأخرى.



بدوره، قال وكيل أول ضابط طلال طرقي المطيري من هيئة الحرس الأميري ان مشاركتنا في الحملة لإعطاء نبذة عن عمل ضباط الصف والأفراد في الحرس الأميري وهي حماية موكب صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وضيوف الكويت.



وقال المطيري ان العلاوات التي أقرت لجميع العسكريين لاقت استحسانا من الجميع فمنتسبو الحرس الأميري حصلوا على علاوات تتراوح بين 160 و460 دينارا، وهناك علاوات ومزايا وحوافز أخرى.



ومن جانبه، قال وكيل أول ضابط عبدالعزيز الكندري من الخدمات الطبية انه قام خلال الحملة بشرح كامل لمهام الخدمات الطبية التي يقوم بها العسكريون العاملون في مستشفى جابر للقوات المسلحة والمجمع الطبي الشمالي.



أما الوكيل أول ضابط حقوقي حسين عبدالرضا الحداد «فرع الشؤون القانونية في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية فأكد انه على كل شاب كويتي أتم من العمر الـ 18 عاما ان يقدم نفسه خلال 60 يوما من خلال موقع الخدمة الوطنية الإلكترونيwww.kns.gov.kw أو الباركود لتجنب المساءلة القانونية.



بدوره، قال وكيل ضابط يوسف كامل الظفيري من القوة البرية ان منتسبي القوة البرية يمثلون 70% من عدد قوات الجيش الكويتي وتشمل العديد من القطاعات والوحدات العسكرية والمتطوع سيجد إمكانياته في هذه القطاعات والوحدات سواء في جنوب او شمال البلاد.



وأشار الظفيري إلى ان علاوات العسكريين في القوة البرية تبدأ من 270 دينارا وتزيد مع سنوات الخدمة حتى تصل إلى 690 دينارا هذا ما يخص العسكريين المقاتلين أما الوحدات الميدانية فعلاوتهم تبدأ من 160 حتى 440 دينارا أما العسكريون في الوحدات الإدارية فعلاوتهم تبدأ من 120 حتى 330 دينارا زائد على ذلك بدل الطريق وبدل الخطر وعلاوات وحوافز أخرى.



وبدوره، قال الوكيل ضابط أحمد عبدالقادر الحربي «الشرطة العسكرية» ان تواجدهم لشرح مهام وعمل الشرطة العسكرية واطلاع الشباب الكويتي على مختلف المعدات وتشجيعهم على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية.



أما رقيب أول حسن إبراهيم الكندري من القوة البحرية فقال ان هناك العديد من التخصصات والوحدات في القوة البحرية مثل «الزوارق والغواصين والمشاة البحرية» ومهمتنا هو حماية مياه الكويت الإقليمية وحدودها البحرية من أي اعتداءات.



وقال الكندري ان علاوات العسكريين العاملين «ضفادع البشرية والغواصين تتراوح بين 230 دينارا من بداية الخدمة وتزيد مع سنوات الخدمة حتى تصل إلى 510 دنانير والعسكريون العاملون في مجال الغطس فعلاوتهم 150 دينارا عند التخرج وبداية الخدمة وتزيد أيضا مع سنوات الخدمة حتى تصل 430 دينار، أما ما يخص العسكريين العاملين على الدوريات المقاتلة وقيادة الزوارق والنواخذة فعلاوتهم 160 دينارا عند بداية الخدمة وتزيد حتى تصل 440 دينارا، أما العسكريون العاملون على سفن الدوريات وسفن الإنزال وقوارب الإسناد فالعلاوة تبدأ من 140 دينارا وحتى 350 دينارا، وقال الكندري ان علاوة العسكريين العاملين على باقي السفن والقوارب الأخرى علاواتهم تبدأ 100 دينار حتى 240 دينارا، وأوضح الكندري ان هناك علاوات كثيرة لم أذكرها مثل بدل الخطر والسلاح وغيرها من العلاوات والحوافز المجزية.



وبدوره، قال رقيب أول فهد موسى المشاري نحن نمثل هيئة الإدارة والقوى البشرية لشرح ما يخص دورات المتطوعين للخدمة العسكرية في الجيش الكويتي التي سيتم إلحاقهم بها سواء كانت دورات ضباط الصف أو دورات الأفراد وأيضا شرح العلاوات المجزية التي أقرت للعسكريين مؤخرا وتفصيلها.