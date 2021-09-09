تحتفل الكويت في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، بالذكرى السابعة لمنح الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد «طيب الله ثراه» لقب قائد العمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014، نظرا لجهوده البارزة في مجال العمل الإنساني والإغاثة في شتى بقاع الأرض، وتكريم الكويت بتسميتها مركزا للعمل الإنساني، في ظل تواصل مسيرة العمل الخيري الكويتي حول العالم.



واستذكر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري في تصريح صحافي الدور الحافل الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد «طيب الله ثراه»، على الأصعدة الخيرية والإنسانية والإغاثة، والتي وضعت للكويت مكانة بارزة ومهمة في العالم لتكون مركزا للعمل الخيري، واختيار سموه «رحمه الله» قائدا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة، والذي حمل على عاتقه تأسيس دعائم العمل الإنساني المثمرة.



وأشاد الأنصاري بالدور البارز الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، باستكمال مسيرة العمل الخيري والإنساني الكويتي حول العالم، الذي جبلت عليه الكويت قيادة وحكومة وشعبا من الأزل، كذلك الجهود التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذا الجانب، في ظل تبوؤ الكويت ريادة العمل الخيري، الذي بات من الركائز الأساسية التي جبل عليها المجتمع الكويتي.



وذكر الأنصاري أن مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة وهو يستذكر بكل فخر واعتزاز المكانة البارزة والحافلة للكويت في العمل الخيري والإنساني والإغاثي، يؤكد أنه سيواصل استكمال تلك المسيرة الرائدة، من خلال المشاريع والمبادرات والأنشطة التي يقوم بها في داخل الكويت، وتستهدف عشرات الأسر المتعففة، والمحتاجين، والأرامل، وغيرها من الفئات.