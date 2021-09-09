أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أهمية دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية والمستدامة، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ورفع سقف مشاركته يدفعان في اتجاه تبني سياسات أكثر انفتاحا ودعما للتنمية لاسيما أنهما يكملان بعضهما البعض.



جاء كلام الخالد خلال العرض المرئي الذي قدمه المدير التنفيذي لشركة أحواض الوسيط سليمان الغيص للكشف عن المشروعات التجميلية التي تنوي القيام بها في دواري الشامية وقرطبة بعد الحصول على الموافقات الرسمية.



وأضاف الخالد اننا في المحافظة اتخذنا خطوات عدة باتجاه الإسراع في تجميل العاصمة من خلال دعم المشاركات المجتمعية سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات، لافتا الى أن مشاركة أحواض الوسيط وغيرها من الشركات التي أبدت موافقتها في العمل على تجميل العاصمة من زوايا مختلفة تصب في هذا الاتجاه، مثمنا مبادرة شركة أحواض الوسيط والمبادرات الأخرى التي طرحتها الشركات المحلية الكويتية للمساهمة في تجميل العاصمة الكويت.



من جهته، قال الغيص إن الشركة تتكفل بتنفيذ دواري الشامية وقرطبة من التصميم إلى التنفيذ، إضافة الى الصيانة العامة لهما، مشيرا إلى أن المشاركة بتجميل دورات العاصمة تأتي من إيماننا بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بوطننا إلى مصاف متقدمة، شاكرا المحافظ على توفير مناخ من التعاون بين أحواض الوسيط.