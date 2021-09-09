صرح مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د. ماجد العازمي، بأن البيت وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فتح باب المنح الدراسية المخصصة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من أبناء أسر المستفيدين من مساعدات بيت الزكاة.



وأشار العازمي إلى أن هذه المنح جاءت من شعور البيت بأهمية التحصيل العلمي لأهواء الأبناء من أجل تأهيلهم للعمل وتحويل أسرهم من أسر طالبة للمساعدة إلى أسر مكتفية الدخل، موضحا أنه يحق لمن هو حاصل على شهادة الثانوية العامة من أبناء أسر المستفيدين الذين لديهم ملفات في بيت الزكاة تقديم طلب الحصول على هذه المنح من خلال موقع بيت الزكاة على الإنترنت خلال الفترة من 5 إلى 16 سبتمبر الحالي، وأن هذه الطلبات تخضع لشروط القبول المعتمدة لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.