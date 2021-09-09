أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس عن تدشين الملتقى الأول للتحول الرقمي بشراكة استراتيجية مع (أجيليتي)، والذي سيقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتنظيم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021.



جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس لرئيسة مجلس إدارة أجيليتي، هنادي الصالح، في قصر السيف، في اجتماع تم عقده لإضفاء الطابع الرسمي على شراكة أجيليتي الاستراتيجية للملتقى الأول للتحول الرقمي.



وبينت الوزيرة الفارس في تصريح لها أن هذا الملتقى الأول للتحول الرقمي والذي يتم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع (أجيليتي) سيكون موجها للقيادات الحكومية للحديث حول أسس بناء وتعزيز الثقافة الرقمية في القطاع العام، علاوة على الإعلان عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وهو التطبيق الذي من شأنه تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية.



وأوضحت د.الفارس ان هذا الحدث يسعى لتسليط الضوء كذلك على ضرورات المضي نحو خلق البيئة المناسبة لنجاح عمليات التحول الرقمي، كما أنه سيجمع كذلك عددا من شركات القطاع الخاص لعرض بعض التجارب فيما يتعلق بالتحول الرقمي.



بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة (أجيليتي) هنادي الصالح: «ان ملتقى التحول الرقمي يعتبر فرصة رائعة للجمع بين قيادي القطاعين العام والخاص الذين يرغبون في المساهمة في مستقبل الكويت الرقمي.

إن تطبيق سهل هو مثال حي على ما يمكن تطويره في الكويت من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية».



وأضافت الصالح: «نحن فخورون بدعم هذا الملتقى الهام الذي يقام حول المهارات الرقمية والقيادية في الكويت.

ففي أجيليتي، تعلمنا أهمية الرقمنة وبها تشكلت ثقافتنا واستراتيجيتنا.

لذا تطور أجيليتي وتستثمر في الحلول الرقمية للحكومات والشركات، وعلى الصعيد الوطني، نحن ندعم رؤية الحكومة لاستخدام التكنولوجيا والبيانات لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للكويت».