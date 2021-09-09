عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من موظفي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بخصوص مكافأة الصفوف الأمامية برئاسة مدير مكتب الوزير عبدالله العجمي، وعضوية، مدير إدارة مكتب الوكيل عبدالعزيز الدوسري - نائبا للرئيس-، ورئيس قسم البحوث بإدارة شؤون الموظفين سندس الكندري - عضوا مقررا -.



وتتولى اللجنة بحث ودراسة التظلمات المرفوعة من قبل موظفي الوزارة وهيئة الطرق، الواردة من خلال البريد الرسمي لمكتب وكيل الوزارة، على ان تكون مدة تسلم التظلمات 10 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.



وحدد مدة عمل اللجنة أسبوعا من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها بعد الانتهاء من تسلم التظلمات.

وتضع اللجنة خطة العمل التي تراها مناسبة لمباشرة وإنجاز عملها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على ما تراه من مستندات وطلب إيضاحات من جهات العمل بالوزارة والهيئة.