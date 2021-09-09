مريم بندق



يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ثالث اجتماع ميداني استثنائي لمجلس الوزراء يعقد اليوم الخميس في مقر مشروع المرحلة الرابعة لمصفاة الزور، وتسبقه جولة تفقدية على المراحل المنجزة للمشروع.



وأكدت مصادر مطلعة انه حسب البيانات الرسمية فإن 8 أهداف رئيسية على الأقل ستتحقق من المشروع، منها توفير مصدر آمن وثابت بشكل مستمر لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء، وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية.

هذا، وأوضحت المصادر بدء سد بعض شواغر القياديين، وسيتم استكمال بعض المناصب الأخرى بعد التشكيل الحكومي الجديد مع عودة سمو الشيخ صباح الخالد من نيويورك، حيث يحضر الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا لصاحب السمو.

ومن ضمن المناصب الشاغرة مدير الجامعة، ومدير التطبيقي وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة ووكلاء وزارات المالية والتجارة والداخلية، ووكلاء مساعدون في المالية.

هذا، وبحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيتم تدشين التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي 15 الجاري.