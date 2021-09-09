قال ديوان المحاسبة ان الاجتماع الـ 22 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد مقترحه بشأن استئناف الندوة الخليجية التي تعقد كل عامين، اذ ستعقد الندوة المقبلة بعنوان «تحديات أجهزة الرقابة العليا بعد جائحة كورونا».



وقالت مراقبة العلاقات الدولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية في ديوان المحاسبة هبة العوضي في تصريح صحافي ان «المحاسبة» شارك في الاجتماع الـ 22 بوفد يرأسه وكيل الديوان بالانابة يوسف المزروعي عبر الاتصال المرئي.



واضافت ان الاجتماع تضمن مناقشة واعتماد مسودة اجراءات ضمان الجودة لإصدارات فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون التي أعدها ديوان المحاسبة الكويتي وقدمها خلال الاجتماع الـ 17 لفريق العمل.



وأوضحت ان الاجتماع ناقش ايضا مشروع خطة التدريب (2021 ـ 2022) والدليل العام المشترك للعمل الرقابي وملحقاته اضافة إلى البرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة.



وذكرت انه تم تكليف ديوان المحاسبة الكويتي بمراجعة دليل الرقابة على النفط والغاز ودليل الرقابة المسبقة، مشيرة إلى انه تم اعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ 18 لأصحاب رؤساء الدواوين.



وأشارت إلى ان الاجتماع يهدف إلى تحقيق التعاون والتشاور بين الأجهزة الرقابية بدول مجلس التعاون الخليجي حول أهم المستجدات الخاصة بالعمل الرقابي والمهني وتحقيق الاستفادة لمواكبة تلك التطورات وتفعيل مشاركات الأجهزة الرقابية بدول مجلس التعاون في المنظمات الاقليمية والدولية.