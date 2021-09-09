الشايع: الكويت كانت وستظل أيقونة للعمل الإنساني والتطوعي في ظل قيادة صاحب السمو



ليلى الشافعي



تلقت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية برقية شكر وتقدير من قبل السفارة القرغيزية في الكويت تقديرا للجهود الخيرية التي تبذلها الجمعية في مجال تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والتعليمية.



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية محمد الشايع عن شكره واعتزازه بهذا التكريم الذي يؤكد أن العمل الخيري الكويتي أضحى موضع تقدير على الصعيد المحلي والعالمي، وأن أيادي أهل الكويت شملت بإحسانها أقصى بلدان العالم، لتعزز بذلك ريادة الكويت العالمية تجاه خدمة العمل الخيري والإنساني، وأن الكويت كانت وستظل أيقونة للعمل الإنساني والتطوعي في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.



وأوضح الشايع أن «الصفا الخيرية» تحرص على إقامة المشاريع الإنسانية التنموية مثل إنشاء المستشفيات والمستوصفات الطبية التي توفر الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، وكذلك المدارس والمعاهد الحرفية والمصانع ومشاغل الخياطة، علاوة على كفالة الأرامل والأيتام ورعايتهم وتعليمهم، إلى غير ذلك من المشاريع التنموية التي تمكن الفقراء والمساكين من العيش الكريم وتغنيهم عن السؤال والحاجة.



وقال الشايع: إن هذا التكريم مبعث فخر واعتزاز، ووسام شرف على صدور جميع العاملين في جمعية الصفا الخيرية الإنسانية والقطاع الخيري، مضيفا: ونهدي هذا التكريم لمتبرعينا الكرام الذين كانوا خير داعم لنا في تنفيذ هذه الأعمال الخيرية والإنسانية ولشعب الكويت كل على دعمهم المادي والمعنوي، وتشجيعهم لنا على المضي قدما في نصرة المستضعفين ومساعدة المحتاجين ورعاية الأرامل والأيتام والمساكين.



من جانبه، قام نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية د.محمد السيف بزيارة إلى السفير القرغيزي في الكويت عظمات قاراغولوف ورافقه مدير عام الجمعية د.محمد الرشيدي ومدير إدارة المشاريع وتنمية الموارد عبدالخالق العنزي، وقد عبر وفد جمعية الصفا الخيرية عن خالص الشكر للسفير القرغيزي على الإشادة بجهود الجمعية، والتسهيلات التي تقدمها السفارة لتسريع وتيرة الإنجازات الخيرية، إضافة إلى حماية العمل الخيري في جمهورية قرغيزيا والقائمين عليه، وكرم الوفد السفير وقدم له درعا تذكارية تقديرا لجهوده ودعمه لمسيرة العمل الخيري الكويتي.