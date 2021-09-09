في مبادرة شرعية تهدف لخدمة كل من يطلب الفتوى العاجلة فيما يعرض له أطلقت جمعية إحياء التراث الإسلامي برنامجا للفتاوى والرد على استفسارات الجمهور وفق جدول ثابت تطرحه الجمعية لنخبة من الشيوخ يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع تحت شعار «أفتوني»، حيث يتم من خلاله استضافة الشيوخ والعلماء من داخل الكويت للرد على المسائل الشرعية التي تشكل على المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى حساب alriadah-q8.



ومن المشايخ الذين سيتم استضافتهم في هذا البرنامج: د.محمد النجدي، ود.علي الوسمي، ود.فرحان عبيد، وخالد الجاسم، وخالد الحميدي، كما سيقوم الشيخ إبراهيم الأنصاري بعد صلاة الجمعة ببث مباشر بالرد على الاستفسارات.



وسبق للجمعية أن طرحت مثل هذه البرامج كبرنامج «فتاوى رمضان» وبرامج موسمية أخرى، حيث يقوم فيها أحد المشايخ بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر.



وتنفذ هذه الأنشطة والفعاليات انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وأهمية عبادة الله سبحانه وتعالى على علم، وربط الناس بأهل العلم الثقات، وللإجابة على ما قد يعرض من مسائل.