ليلى الشافعي



أعلن رئيس جمعية الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد الملا عن انطلاق تنفيذ مشروع دار الكويت للأيتام النازحين السوريين في مدينة الريحانية بتركيا، والذي يستوعب 120 يتيما وأرملة وأسرهم بحيث يوفر الرعاية المتكاملة الشاملة لليتيم ويضم 20 شقة سكنية وحديقة ألعاب بتكلفة إجمالية تقدر بـ 90.000 دينار كويتي.



وذكر د.الملا أن الجمعية حاليا تدرس مخططات مجموعة من المشاريع التنموية والإنشائية في مجموعة من الدول الفقيرة (اليمن، السنغال وغيرهما)، ومن هذه المشاريع مدينة الكويت السكنية والتي سيتم إنشاؤها في الساحل التهامي لمدينة الحديدة بدولة اليمن والتي تستهدف الأسر النازحة والمتضررة من أوضاع اليمن، حيث تتكون من 72 وحدة سكنية ومسجد ومدرسة وحفر بئر لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب وتزويدها بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للقرية 103.322 دينارا كويتيا يستفيد منها 72 أسرة نازحة.



ودعا د.الملا المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء الذين لهم الفضل الكبير بإقامة مثل هذه المشاريع الى مواصلة دعمهم لمشاريع الجمعية لينالوا ثواب الله في الدنيا والآخرة. وقد أكد د.الملا أن الجمعية عند تنفيذها لهذه المشاريع تحرص كل الحرص على إبراز اسم دولة الكويت الذي عم خيرها ودعمها جميع بقاع العالم.



د.أحمد الملا