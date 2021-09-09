عبدالهادي العجمي

قالت مديرة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر، ان «التأمينات» بادرت الى المشاركة في المرحلة الأولى من تطبيق الخدمات الحكومية الالكترونية الموحدة "سهل" حتى تتيح الفرصة أمام الجمهور للاستفادة من خدماتها دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي للمؤسسة او الفروع.

وأشارت الناصر خلال مداخلة لها مع قناة المجلس الى ان المؤسسة ستقدم 12 خدمة تنفيذية عبر تطبيق "سهل" من أبرزها إصدار الشهادات الإلكترونية وطلب صرف معاش مقدم و تحديث البيانات الشخصية و تغيير الحساب البنكي الذي يُصرف به المعاش التقاعدي وغيرها من الخدمات بالإضافة الى توفير البيانات الشخصية لمستخدم التطبيق مثل قيمة المعاش التقاعدي لصاحب المعاش و أقساط الاستبدال للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و بيانات الاشتراكات لآخر جهة عمل و شريحة المؤمن عليهم في الباب الخامس اضافة الى خدمة ارسال الاشعارات و عددها 25 اشعارا مثل اشعار لإتمام تسجيل أو انهاء خدمة المؤمن عليه و اشعار بالفاتورة الشهرية للمسجلين في الباب الخامس بالاضافة الى الاشعارات الاستباقية مثل اشعار واحد قبل ايقاف النصيب المستحق عن معاش المتوفى لبلوغ السن القانونية.

و ذكرت الناصر ان «التأمينات» ستقوم في المرحلة اللاحقة بمجموعة من الخدمات الضرورية لمستخدمي تطبيق " سهل" و من أهمها تسوية المعاش التقاعدي و الاستبدال و صرف المكافأة لمن لديه خدمة سابقة ولا يستحق عنها معاشا تقاعديا و كذلك صرف تعويض ضد البطالة و معاملة وفاة صاحب معاش او مؤمن عليه و صرف منحة الوفاة. و لفتت الناصر الى ان المؤسسة تعمل حالياً على اضافة المزيد من الخدمات لتحقيق التحول الرقمي المرجو .

وختمت الناصر قائلة: يتميز تطبيق " سهل " بأنه تطبيق سهل و ذكي و شامل ويجمع الجهات الحكومية لتقديم خدماتها الالكترونية للجمهور وذلك من خلال تسهيل انجازات المعاملات الحكومية التي تتصف بالاجراءات الروتينية والمواعيد و انتظار الدور لإنجاز معاملة. واضافت الناصر: على سبيل المثال «التأمينات» تصدر سنويا مليون شهادة بالشكل التقليدي اما اليوم وعن تطبيق " سهل " فـ 80 بالمئة من هذه الشهادات تصدر الكترونياً وهذا يوفر الوقت و الجهد على المراجع و ايضا يسهم في تخفيف الازدحام المروري .