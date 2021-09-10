أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الـمـوحـد للـخـدمـات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم أنه وعملا بتنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقائه مع قياديي القطاع الحكومي الخميس الماضي فقد تم إطلاق نسخة تجريبية لقياديي الدولة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).



وأشار كاظم إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إشراك القيادات في الدولة في تقييم تطبيق (سهل) وما يتضمنه ويحتويه من مزايا للمستخدمين، وكذلك للوقوف على مدى جاهزية وفعالية عمل التطبيق وتقديم المجال أمامهم لعرض ملاحظاتهم وتطلعاتهم ومتابعة آلية عمل ربط الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات الحكومية.



وأضاف كاظم، أن هذه الخطوة جاءت كخطوة استباقية للاطلاق التجريبي لتطبيق (سهل) عبر المتاجر الرقمية بمختلف أنظمة الهواتف الذكية للمواطنين والمقيمين خلال الأيام القليلة القادمة، على ان يكون الاطلاق الرسمي للمرحلة الاولى من تطبيق (سهل) يوم الأربعاء القادم الموافق 15 سبتمبر 2021، من ضمن فعاليات الملتقى الأول للتحول الرقمي لقياديي القطاع الحكومي والذي تقيمه وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعوة من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس وبشراكة إستراتيجية مع شركة (أجيلتي) في مركز جابر الأحمد الثقافي.