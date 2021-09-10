مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية انه تمت إحالة 3 كشوف جديدة لمكافأة الصفوف الأمامية لوزارة المالية، وتشمل العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة لشؤون القصر، وذلك تمهيدا لإتمام إجراءات الصرف، وبذلك يبلغ إجمالي الجهات 32 جهة، إلى أن توافي الجهات المتبقية ديوان الخدمة المدنية بكشوف مستحقي المكافآت.

هذا، وحدد الديوان في فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر» طريقة إصدار البيانات الرئيسية للموظفين وشهادات الخدمة المدنية ذاتيا ـ باستخدام تطبيق سهل ـ من خلال موقع موقعه.

وأوضح أنه سيتم توفير هذه الخدمة للعاملين بجهتين ‏كمرحلة أولى هما: ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية.

بالفيديو.. «الخدمة المدنية» يوضح طريقة إصدار البيانات ذاتياً للعاملين بـ «المالية» و«الديوان»

حدد ديوان الخدمة المدنية في ڤيديو نشره عبر حسابه على «تويتر» طريقة إصدار البيانات الرئيسية للموظفين وشهادات الخدمة المدنية ذاتيا - باستخدام تطبيق سهل - من خلال موقع الديوان.

وأوضح الديوان أنه سيتم توفير هذه الخدمة للعاملين بجهتين ‏كمرحلة أولى هما: ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.