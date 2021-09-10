رئيس الوزراء تفقّد المشروعين واستمع لشرح حول آخر تطورات سير العمل والمراحل التي أنجزت

الفارس: مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الأول في الكويت والعالم نسبة إنجازه بلغت 99.57%

%98.67 نسبة إنجاز مشروع مصفاة الزور و99.57% استيراد الغاز المسال

مشروع الغاز المسال سيلبي احتياجات الكويت المتزايدة من الغاز الطبيعي لتوريد الطاقة واحتياجات مصافي النفط

«الزور» من أكبر المشاريع لتكرير النفط ويشمل مرافق تصدير وجزيرة صناعية وسيلبي احتياجات محطات القوى الكهربائية

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا استثنائيا في المبنى الإداري الذي افتتحه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمقر مكاتب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» بمنطقة الزور.

وتفقد الخالد والوزراء مشروع مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف وضع الآلية المناسبة لوضع هذه المشاريع وغيرها من المشاريع حيز التنفيذ، حيث اطلعوا على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروعان، واستمع الخالد إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وفريق الشركة البترولية المتكاملة «KIPIC» حول آخر تطورات سير العمل والمراحل التي أنجزت.

وأوضح د.الفارس، أن مشروع مصفاة الزور يعد من أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، ويشمل مرافق تصدير وجزيرة صناعية وسيلبي احتياجات محطات القوى الكهربائية في الكويت من زيت الوقود الصديق للبيئة ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وتمتاز المصفاة بتصميمها وفقا لأعلى المعايير البيئية، علما ان المشروع سيساعد في خلق فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إضافة عوامل جذب استثمارية للمناطق المجاورة للمشروع وإنشاء منطقة صناعية والمساهمة الإيجابية والفعالة في خطة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل بالأعمال المساندة بعد تشغيل المشروع.

وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 98.67%. وأضاف الفارس أن مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال جاء متماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2030، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الكويت والأكبر في العالم، حيث صمم وفقا لأعلى المعايير البيئية وسيسهم في تقليل التلوث، ومن شأنه تلبية احتياجات الكويت المتزايدة من الغاز الطبيعي لتوريد الطاقة الكهربائية، وأيضا احتياجات مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية.

ولفت إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 99.57%، ومن المخطط له البدء في تشغيل المشروع بالكامل في الربع الأخير من هذا العام.

"الخدمة المدنية": ‬⁩ اعتماد 3 كشوف جديدة لمكافأة الصفوف الأمامية اليوم وإرسالها لوزارة المالية





⁧أعلن ديوان الخدمة المدنية انه تم اعتماد 3 كشوف جديدة لمكافأة الصفوف الأمامية اليوم وإرسالها لوزارة المالية حسب الجدول التالي :

- الهيئة العامة للقوى العاملة.

- الهيئة العامة للرياضة.

- الهيئة العامة لشؤون القصّر.

حيث أرسل الكشوف لوزارة المالية اليوم تمهيدا لإتمام إجراءات الصرف.

وبهذا يصبح مجموع الكشوف المعتمدة حتى الآن 32 جهة، إلى أن توافي الجهات المتبقية ديوان الخدمة المدنية بكشوف مستحقي المكافآت.



وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء



عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في المبنى الإداري بمقر مكاتب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بمنطقة الزور برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ د.باسل الصباح بما يلي:



في ضوء اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية وعلى هامش جولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين تفقدوا مشروع مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، ووضع الآلية المناسبة لوضع هذه المشاريع وغيرها من المشاريع حيز التنفيذ.



فقد اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال الجولة على مختلف المرافق والمنشآت التي شملها المشروعان، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وفريق الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) حول آخر تطورات سير العمل والمراحل التي أنجزت.



حيث أوضح الوزير لمجلس الوزراء ان مشروع مصفاة الزور يعد من أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط ويشمل مرافق تصدير وجزيرة صناعية وسيلبي احتياجات محطات القوى الكهربائية في الكويت من زيت الوقود الصديق للبيئة ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وتمتاز المصفاة بتصميمها وفقا لأعلى المعايير البيئية، علما أن المشروع سيساعد في خلق فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إضافة عوامل جذب استثمارية للمناطق المجاورة للمشروع وإنشاء منطقة صناعية، والمساهمة الإيجابية والفعالة في خطة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص بتوفير فرص عمل في الأعمال المساندة بعد تشغيل المشروع، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 98.67%.



كما أوضح أن مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال جاء متماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2030، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الكويت والأكبر في العالم، حيث صمم وفقا لأعلى المعايير البيئية وسيساهم في تقليل التلوث، ومن شأنه تلبيه احتياجات الكويت المتزايدة من الغاز الطبيعي لتوريد الطاقة الكهربائية وإلى احتياجات مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 99.57% ومن المخطط له البدء في تشغيل المشروع بالكامل في الربع الأخير من هذا العام.



كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع الوقود البيئي، وأحيط المجلس علما بإفادة شركة البترول الكويتية بشأن الموقف التنفيذي لمشروع الوقود البيئي بالكويت والأعمال المتعلقة بتطوير وتوسعة مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وموعد الإنجاز المتوقع للمشروع بشهر سبتمبر 2021، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الشركة والتي تهدف إلى تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية من المنتجات ذات الصلة، كما أثنى المجلس على التعاون المثمر الذي أبدته الهيئة العامة للبيئة لضمان تشغيل المشروع وفق أعلى معايير السلامة وأنسب المقاييس البيئية.



ثم اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري ومنيرة الهويدي - وكيل وزارة الإعلام بشأن مشاركة الكويت في إكسبو دبي 2020 العالمي والذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل».



كما اطلع المجلس كذلك على تقرير بشأن مشروع المدينة الترفيهية الخاص بتنشيط السياحة المحلية والفعاليات والأنشطة الترفيهية.



ثم استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس حول ملابسات حادث الانهيار الرملي الذي وقع في موقع مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2) قيد الإنشاء يوم أمس والذي أسفر عن وفاة عاملين، كما أحاطت المجلس علما بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للبحث في أسباب وملابسات هذا الحادث ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع، تمهيد لمحاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



وكانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أعلنت افتتاحها المبنى الإداري لمجمع مصفاة الزور النفطي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.



وقال الناطق الرسمي لـ (كيبك) عبدالله العجمي في تصريح صحافي على هامش زيارة تفقدية قام بها مجلس الوزراء برئاسة سموه لمجمع مصفاة الزور إن المبنى الإداري يعد تحفة معمارية مميزة في قلب مجمع الزور، حيث تمت مراعاة كافة الاشتراطات البيئية التي تتوافق مع اشتراطات المباني الخضراء فضلا عن تطبيق مشروع إعادة تدوير كافة المياه المستخدمة وإعادة استصلاحها حفاظ على البيئة.



وأوضح العجمي ان المبنى حصل على شهادة تقييم بدرجة نجمتين عن فئة المباني الجديدة تحت الإنشاء، وذلك بعد اجتياز المبنى متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS) بنجاح من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD).



وأضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له أجروا جولة ميدانية للاطلاع على آخر تطورات سير مشاريع مجمع الزور النفطي والتي شملت وحدات مصفاة الزور مع التركيز على الإنجاز الكبير الذي تحقق مؤخرا في تشغيل مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وبين العجمي أن إنجاز هذه المشاريع في منطقة الزور سيساهم في إحداث تغيير شامل للمنطقة وما يصاحبها من تنوع في تدشين المشاريع التنموية بحيث تغطي كل القطاعات المطلوبة لتنشئ منطقة متكاملة المرافق وأكبر منطقة صناعية وثاني أكبر مدينة نفطية بعد الأحمدي.



وأشار إلى أن مشاريع مجمع الزور النفطي تخلق فرص العمل للشباب الكويتي وتتيح فرص استثمارية كبرى للقطاع الخاص، مؤكدا ان الجميع يعمل لازدهار وتنمية الاقتصاد الوطني ولجعل المزيد ممكنا للكويت.