أصدر مكتب البريد الوطني الفرنسي طابعا بريديا خاصا بمناسبة الذكرى الـ 60 للصداقة الكويتية - الفرنسية.



وقال سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان في تصريح لـ «كونا» ان المكتب اعتمد تصميما أعدته وزارة الإعلام الكويتية بمناسبة الذكرى الـ 60 للصداقة واعتراف فرنسا باستقلال الكويت في 28 أغسطس عام 1961.



وأكد السليمان ان إصدار الطابع يجسد عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا والتي «تزداد نموا ورسوخا يوما بعد يوم»، معربا عن شكره لمكتب البريد الفرنسي وجميع الجهات الفرنسية المعنية على الجهد الكبير الذي يعكس أواصر الصداقة بين البلدين.



وأشار إلى ان باريس ستستضيف على مدى عام فعاليات احتفالية عدة بهذه المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



ويستخدم الطابع البريدي الذي أصدره مكتب البريد الفرنسي في المراسلات التي تزن أقل من 20 غراما.