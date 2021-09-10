استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح الشملان الصباح رئيس إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى حلف شمال الأطلسي جيوفاني روماني، وبحثا معا أوجه التعاون المشترك بين الكويت وحلف شمال الأطلسي من خلال المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون بالكويت، كما تطرق اللقاء إلى تفعيل أوجه التعاون بين الطرفين من خلال الاتفاقيات والبرامج التدريبية وتطرق إلى الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية.



من جانبه، قال رئيس قطاع المعلومات والمتابعة الأمنية في جهاز الأمن الوطني الشيخ فواز مشعل الصباح إن زيارة روماني للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون تدل على أهمية المركز مع الاهتمام بإنجازات المركز في فترة أزمة «كورونا» والذي لم تتوقف أي من البرامج التي تم اعتمادها في الخطط السنوية لمركز حلف شمال الأطلسي في الكويت، موضحا في الوقت نفسه أنه تم التطرق أيضا خلال الزيارة إلى برنامج الشراكة الفردي المفصل وهو الإطار الاستراتيجي للعلاقة بين الكويت والحلف، والذي يرسم سياسة البرامج التي تستفيد منها دول مبادرة إسطنبول خاصة على صعيد المؤسسات المعنية بهذه البرامج.



وأضاف الشيخ فواز الصباح أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عينت ضابط ارتباط مع مركز حلف شمال الأطلسي لمبادرة إسطنبول والذي يعد تأكيدا على أهمية وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تأهيل كوادرها الوطنية من خلال البرامج التي يقدمها المركز، كما نتمنى من باقي الدول الأخذ بهذا المنطلق وتعيين ضباط ارتباط ثابتين للمركز لما له من أهمية كبرى، موضحا في الوقت نفسه أن مشاركة دول مبادرة إسطنبول مميزة من خلال حرصهم على المشاركة والمتابعة مع المركز خصوصا في فترة جائحة «كورونا».



وأكد أن الزيارة لم تقف عند هذه النقاط فقط وحيث تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات ما بين حلف شمال الأطلسي والكويت، ومن هذه الاتفاقيات سرية تبادل المعلومات بشكل أكبر والارتقاء بالتعاون الاستخباراتي والأمني لمواجهة التحديات والظروف الإقليمية التي يشوبها عدم الاستقرار.



وبين الشيخ فواز الصباح أن العمل والتعاون مع حلف شمال الأطلسي لم يقتصر على ذلك فقط وإنما هناك إيفاء التبادل التعليمي بين الكويت وكلية الناتو للدفاع، ولا شك أن اختيار الكوادر الكويتية المعلمة في السلك العسكري للتدريب في كلية الناتو للدفاع ما هو إلا تأكيد على كفاءة وتميز أبناء الكويت في السلك العسكري، وما يؤكد ذلك هو اختيار كبير المعلمين في كلية مبارك العبدالله للأركان ليكون معلما في كلية الناتو للدفاع في روما وما هو إلا دليل على تميزنا في السلك العسكري بشكل مميز وواضح.



بدوره، قال رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحلف شمال الأطلسي جيوفاني روماني إن المركز قد تميز في الفترة الماضية بالاستمرار في العمل على الدورات التدريبية المشتركة مع دول مبادرة إسطنبول والذي يعد هذا إنجازا يحسب للكويت، فرغم وجود جائحة كورونا التي مرت على العالم أكمله إلا انهم قد استمروا في هذه الدورات والبرامج الخاصة في دول المبادرة، وقد تم التطرق الى البرامج والأنشطة التي سيتم إعدادها في الفترة المقبلة مع المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون.



وأضاف روماني أن هذه الزيارة تعد من الزيارات المهمة لدى حلف شمال الأطلسي وقد أثمرت نجاح العديد من اللقاءات مع المسؤولين في الكويت وتوطيد العلاقات فيما بين هذه الجهات والحلف، والذي نؤكد أن جميع النقاط التي تم التطرق لها في هذه الاجتماعات تعود بالمنفعة المشتركة بين الحلف والكويت، وتميز الكوادر الكويتية في السلك العسكري من خلال استقطاب معلمين في كلية الناتو للدفاع في روما يؤكد على مستوى الكوادر العالي في الكويت.



بدوره، قال مدير إدارة المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون بالكويت (NIRC) فواز العثمان ان زيارة رئيس إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى حلف شمال الأطلسي تعتبر من الزيارات المهمة والدورية التي يتم من خلالها اجتماعات مع الجهات المستفيدة من برامج المركز، وكذلك الاطلاع على آخر مستجدات أعمال المركز والمشاركات التي تمت أثناء الفترة الماضية.



وأضاف العثمان انه تم الاتفاق على العديد من البرامج والأنشطة التي سيتم العمل عليها هذا العام وتم تقييم ما تم تقديمه في الفترة الماضية مع العمل على تطوير البرامج والأنشطة وأهمها الأمن السيبراني والذي يعد من البرامج المهمة لجميع الدول المشاركة في مبادرة إسطنبول للتعاون، موضحا في الوقت نفسه ان زيارة الرئيس تخللت اجتماعات وزيارات أخرى مع الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الخارجية وقوة الإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع الكويتية.