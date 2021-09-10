دارين العلي



أكد مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه يتم العمل خلال المرحلة الحالية على تجهيز منصة المكتب الالكترونية تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتحول نحو التعاملات الالكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين.



وتوقع العوفان الذي صدر قرار تعيينه مديرا عاما للمكتب امس ان تكون المنصة جاهزة بداية العام المقبل حيث سيتمكن اسر الشهداء من الحصول على الخدمات والمعاملات عن طريقها دون الحضور شخصيا الى المكتب.



وشكر العوفان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ثقتهما بتعيينه وكيلا مساعدا في الديوان الاميري مثمنا ثقة وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس مجلس إدارة امناء مكتب تكريم الشهداء الشيخ محمد العبدالله لإصداره قرارا بتسميته مديرا عاما للمكتب الشهيد.

وأكد ان اهتمام القيادة بمكتب الشهيد يدل على الفخر والاعتزاز بالشهداء الذين بذلوا انفسهم فداء لهذا الوطن حيث يقوم المكتب برسم السياسات وتقديم الرعايات المتميزة لأسر الشهداء والعمل على تخليد ذكراهم وتضحياتهم ليكونوا نبراسا يهتدى به من قبل الشباب في التضحية وحب الوطن.



ولفت الى ان هناك 1303 شهداء مسجلين في مكتب الشهيد من مختلف الجنسيات حيث ان هناك 16 جنسية اضافة الى الكويتية يقوم المعهد برعاية اسرهم.