عبدالكريم العبدالله

خاطبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وزارة الصحة للأخذ برأيها بشأن عودة فتح حديقة الحيوان.



وتدرس وزارة الصحة حاليا طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المتعلق بإعادة فتح حديقة الحيوان من جديد مع تطبيق كل الإجراءات الصحية والاحترازية لمنع انتشار ڤيروس «كورونا».



وتنتظر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رأي وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة لإعادة افتتاح حديقة الحيوان واستقبال الزوار.



الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية كانت قد أغلقت «حديقة الحيوان» حتى إشعار آخر منذ مارس 2020، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من ڤيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحد من انتشاره.