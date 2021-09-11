أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن إعادة تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى نيويورك اعتبارا من اليوم السبت، بواقع رحلة في الاسبوع.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الشركة فايز العنزي في تصريح صحافي، ان هذه الوجهة ذات أهمية كبرى بالنسبة لجميع شرائح العملاء وتشهد إقبالا كثيفا خاصة المسافرين من رجال الاعمال والسياح والطلاب ومتلقي العلاج.

واضاف العنزي ان (الخطوط الكويتية) تسعى بشكل متواصل الى منح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتقديم خدمة أفضل لهم عبر إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعادت تشغل وجهات دائمة وصيفية منذ منتصف يونيو الماضي وهي لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسي وملقا والقاهرة وامستردام ومومباي ودلهي وكوتشي ومدراس وتريفاندروم وبنغالور واحمد اباد واسلام اباد ولاهور وكولومبو ودكا.