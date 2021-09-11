مريم بندق

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي قرارا نص على

إشهار جمعية قلب الطفل الخيرية لمدة غير محدودة ، ويعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة في مجال قلب الطفل لكافة محتاجيها في كل مكان في العالم مجانا ً، واستقطاب الخبرات الطبية المحترفة في مجال قلب الطفل والتكفل بتوفير كافة النفقات لعمليات قلب الطفل التي لا تستطيع الجمعية تقديم الخدمات الطبية لها ، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلي الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية والجهات المختصة.

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة تبدأ السنة المالية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ شهرها وانتي في آخر ديسمبر من العام التالي.