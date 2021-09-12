عبدالله الراكان



بالتعاون مع مركز «ضوى إليادة»، نظم مركز «اسباير زون» التثقيفي رحلة تثقيفية وترفيهية للأطفال في مركز الدولية لرعاية الخيل، حيث قال صاحب مركز الفروسية للخيل بداح الحربش ان المركز مستعد لاستقبال جميع الجمعيات التطوعية، معربا عن سعادته البالغة لتواجد الأطفال وحرص الجمعيات على تعليم الأطفال رياضة الفروسية وطريقة ركوب الخيل، وكيفية تقديم الطعام لها وتنظيفها حتى تكون هناك علاقة بينهم وبين رياضة الفروسية، مشيرا إلى ان المركز تعود على استقبال الجمعيات التطوعية والأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، متوجها بالنصح لأولياء الامور بتعليم ابنائهم رياضة الفروسية كونها رياضة الآباء والاجداد وتهذب الاخلاق وتعلمهم الاعتماد على النفس والقوة.



صداقة الأطفال والخيل



من جهتها، قالت نائب رئيس مركز «ضوى إليادة التطوعي» وفاء البكر: ان المشاركة في هذا النشاط التثقيفي مع المركز الدولي للخيل تأتي ضمن برنامج صيفي اسمه «ساعات ونيسة» يقام سنويا، موضحة ان الخيل تعتبر من الحيوانات الأليفة ونحاول ان نبني صداقة بين الأطفال والخيل لما يحمله هذا الحيوان من صفات ستساعد الأطفال في بناء تطلعاتهم وحياتهم ليتعلموا منه الصبر والقوة، لافتة إلى ان ركوب الخيل حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وايضاء اسماء الخيل مذكورة في القران الكريم مضيفة اننا نحث ابناءنا على ارتباطهم بدينهم وعقيدتهم، وبما يسهم ببناء شخصياتهم وتشجيع الروح الإيجابية لديهم.



الموروث الكويتي



واشارت البكر إلى ان مركز «ضوى إليادة» مركز اسسته مجموعة من التربويين المتقاعدين يهتم بالموروث الكويتي ويهتم بالطفل بالذات والعمل على ان تكون له مشاركات ونشاطات في المجتمع لأن الأطفال لديهم طاقات تفوق الشباب، واذا علمناهم منذ الصغر على الاهتمام بالانشطة والتطوع والانتماء إلى هذا الوطن فإنهم يشبون على ذلك، متوجهة إلى اولياء الأمور بالنصح بضرورة اختيار افضل الاماكن التي تعطي الدافع والقدرة التي تجعلهم فاعلين ومؤثرين في المجتمع.



الثقافة والترفيه



بدورها، قالت صاحبة فكرة مركز «اسباير زون» التثقيفي طيبة الرويح: ان هذا النشاط يأتي بالمشاركة مع مركز «ضوى إليادة» التثقيفي، وهو عبارة عن رحلة تثقيفية تدمج الثقافة مع الترفية في مركز الفروسية للخيل، مشيرة إلى ان هذا النشاط من ضمن برنامج شهري كل مرة لدينا خبرة جديدة للأطفال ومعلومة جديدة، مؤكدة ان انشطة الأطفال مستمرة والاسبوع القادم سيبدأ الاسبوع الثقافي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وسنشاركهم الافتتاح بعنوان «موهبتي ابداعي» وسيستمر على مدى 3 اسابيع وايضا لدينا تعاون مع جمعية القادسية التعاونية لتقديم برنامج تراثي كويتي عن ابرز الشخصيات الكويتية وايضا له ربط بالانشطة الثقافية والترفيهية.



واضافت الرويح: ان الفئات العمرية المستهدفة في مركز اسباير التثقيفي من عمر 4 سنوات إلى 11 سنة، مشيرة إلى انه مع قرب العام الدارسي لدينا العديد من البرامج لتجهيز وإعداد الأطفال للمدرسة منها برنامج «اسباير التعليمي» وبرنامج «لغتي هويتي» للغة العربية لتأسيسهم وتقويتهم و«ثقافتي الانجليزية» و«قرآني حياتي» للقرآن، كما توجهت بالشكر لصاحب مركز الدولية لرعاية الخيل والفروسية بداح الحربش على استضافته لهذا النشاط ولجميع العاملين في المركز.