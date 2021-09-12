وقّعت شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات مذكرة تفاهم مع شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني لإدارة وتشغيل الغرف والأجنحة الفندقية ضمن مشروع ElCentro Business Complex بالعاصمة الإدارية.



وقد وقع العقد كل من رئيس مجلس إدارة شركة إمبايرستيت م.محمود السراج، والرئيس التنفيذي لمجموعة سفير الدولية م.فوزي خليفة المسلم بمقر شركة إمباير ستيت، بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة شركة إمباير ستيت م.مصطفى محسن وم.عمرو عبادي، والمدير الإقليمي لفنادق سفير مصر حسين شكري، ورئيس قطاع المشروعات م.محمد شراكي، ورئيس قطاع تطوير الأعمال لمجموعة سفير الدولي أحمد سليط.



ويعد هذا التعاقد أولى خطوات التعاون بين الشركتين والمتمثل في إدارة شركة سفير لمشروع El Centro Business Complex وهو مجمع متعدد الاستخدامات (تجاري - إداري - طبي - فندقي).



ويعد «El Centro» صرحا جديدا يضيف إلى سجل إنجازات الكيانين ويقع على مساحة 24 ألف متر مربع ويتكون من 15 طابقا وهو عبارة عن مول تجاري وعيادات طبية وأدوار إدارية وغرف وأجنحة فندقية.

سيتم تصميم وبناء المشروع وفقا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 غرفة وجناح ذات مساحات فسيحة وتصميمات على الطراز المعماري الأندلسي بلمسات الضيافة العربية التي تميز مجموعة سفير بما يوفر الراحة والرفاهية للنزلاء.

ويشمل الفندق أيضا مجموعة من المطاعم العالمية المتميزة وقاعات اجتماعات وحفلات ومناطق ترفيهية ومن المزمع افتتاحه خلال عام 2024.



وقال م.محمود السراج إن المشروع الجديد يعد أول المشروعات السياحية التي تطلقها شركة إمباير ستيت بالعاصمة الإدارية ويتسم بمقومات تنافسية قوية وان هذه العقد الجديد يعكس ثقتنا في مجموعة سفير وقدرتها على تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية وتقديم خبرة فندقية متميزة لعملائها من خلال خبرتها الطويلة في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات بالشرق الأوسط وجمهورية مصر العربية تحديدا.



وقد صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة سفير الدولية م.فوزي المسلم بأن هذا المشروع إضافة جديدة للشركة وفق استراتيجيتها الهادفة للتوسع بجمهورية مصر العربية.