محمد الجلاهمة



أعلنت الإدارة العامة للجمارك، عن تدشين خدمة تتبع الشحنات المجمعة للبريد السريع (المرحلة الأولى).



وأكد المدير العام المستشار جمال الجلاوي، أن الخدمة الجديدة تأتي استمرار تحديث الإدارة خططها لتشمل حلولا تكنولوجية شاملة في طريقة العمل الجمركي.



من ناحيته، ذكر مدير إدارة جمرك الجوي مطلق تركي، أن اكتمال النموذج الإلكتروني مكن «الجمارك» من استحداث خدمات إلكترونية توفر التتبع لشحنات البريد السريع وعبر تلك الخدمة يمكن للمستفيد الحصول على معلومات حول منفذ الوصول والإجراءات والتكاليف وتفاصيل الشحنة بمجرد وصولها للجمارك، وبدء التخليص عليها من شركات البريد السريع، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تم تحويل الشحنة إليها للحصول على الإفراجات اللازمة، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الشاملة من وقت وصولها لحين تصريح خروجها من الجمارك، وفقا للشروط والأحكام المعلنة.