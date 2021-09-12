أصدرت وزارة الشؤون قراراً بإشهار جمعية قلب الأطفال الخيرية.



ونص القرار:



مادة أولى: تشهر جمعية قلب الأطفال الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد فيه.



وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان محمد مشعان العتيبي.



صدر في: 25 محرم 1443هـ



الموافق: 2 سبتمبر 2021م



«ملخص النظام الأساسي لجمعية قلب الأطفال الخيرية»



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تسجيل جمعية قلب الأطفال الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة في مجال قلب الطفل لجميع محتاجيها في كل مكان بالعالم مجانا واستقطاب الخبرات الطبية المحترفة في مجال قلب الطفل والتكفل بتوفير كل النفقات لعمليات قلب الطفل التي لا تستطيع الجمعية تقديم الخدمات الطبية لها، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية المختصة.



والمؤسسون هم:



سعد مبارك سعد الفرج



عايد سماوي ردن مناع منيع الظفيري



غانم حمد عبدالرحمن النجار



دوخي محمد حصبان الفهيد



خالد ناصر عبدالله مشاري عبدالله الروضان



خالد جاسم غلوم علي الهندياني



ياسين شملان عبدالعزيز صالح الحساوي



عروب السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي



هلال صاهود هلال فيصل العنزي



عبدالله كايد شخير سلمان الضفيري



سليمان مارك الصيفي حزام الصيفي



علي حسين علي حيدر علي محمد



عبدالله فهد فارس ايجاد فارس الشامي



فهد عبدالله مطني العبد الله السعيدي



مبارك فالح غنيم قويضي سعد العازمي



عبدالله مطر فهد مطر الشمري



علي محمد مشعان الخشم المطيري



سعد مثقال جليل صياح السعيدي



عبدالله سعد محمد عوض محمد الخضير



سعد صنهات عايد عمير الحسيني



مبارك صالح فهد مبارك الجري



بتال مجبل بتال مدعج المطيري



سعد عزيز عواد هديلان السعيدي



مشعل عبدالعزيز سعود راجح العصفور الهاجري



ناصر حسن نقيمش عبدالله العنزي



مشعل حمود عايض علي مطلق سلطان



بدر عبدالله راشد سالم ناصر العجمي



احمد مثقال جليل صياح السعيدي



عبدالعزيز حمود سعود راجح العصفور الهاجري



فهد عبدالله ناصر مشلش العجمي



محمد خالد دغيم نومان الخالدي



محمد مثقال جليل صياح السعيدي



يعقوب محمد معلا عجلان بطيحان العنزي



نايف بدر شطي مزعل صقر الفضلي



مشعل مثقال جليل صياح السعيدي



ناصر طلال محمد ناصر مفرج الهاجري



سعد فهد محمد عوض محمد الخضير



عناد حامد سلمان مرزوق المطيري



خالد فيصل مثقال جليل صياح السعيدي



سعود بخيت فهيد محمد محراك العجمي



جابر نومان مزيد جديع السعيدي



طارق داخل غنيم هايس عرمان الظفيري



مشعل شجاع ثاني شامان سلطان سعيدي



محمد علي محمد مشعان الخشم المطيري



محمد طلال محمد ناصر مفرج الهاجري



عبدالله حداد ليل خضر السعيدي



فيصل مثقال جليل صياح السعيدي



سعد حمد ناصر البراك



سالم ناصر سالم ناصر العكشان



راشد حماد حمود عبدالهادي العدواني



مبارك سلمان خليوي عايد الديحاني



علي جراح الصباح



عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز اليحيى



عذبي خالد سعود راجح العصفور الهاجري



بدر صنت دابان منزل الديحاني



فيصل علي محمد هايف المطيري



سالم مليحان رمضان خلف الحربي



ريم فيصل مثقال جليل صياح السعيدي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.